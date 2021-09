Jackass : Combien vos acteurs ont-ils dépensé en factures d’hôpital ?

Il paraît incroyable que l’équipe de « Jackass » soit restée pendant vingt ans dans la tâche tortueuse de nous divertir à travers sa propre douleur, humiliation et souffrance avec des séquences risquées qui ne font que faire se demander le spectateur : Pourquoi ?

La série originale de « Jackass » a duré 25 épisodes diffusés entre 2000 et 2002, suivant un format de style « vidéo domestique » qui a ensuite évolué en une série de quatre films pour le grand écran, qui ont causé de graves dommages parmi ses participants, qui ont fait l’objet d’une curieuse étude.

Nova Legal Funding a effectué un calcul détaillé de l’argent qui a été investi pour régler les factures d’hôpital des 79 blessures graves survenues à Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Ehren McGhehey, Dave England, Jason « Wee-Man Acuña et Preston Lacy. Entre les sept, un total de plus de 24 millions de dollars a été dépensé.

Knoxville est en tête de liste avec près de 8,6 millions de dollars de factures d’hôpital dont une morsure d’alligator et une hémorragie cérébrale due au tournage de « Jackass Forever », qui sera sa dernière participation à la franchise, et un total de 16 ecchymoses.

McGhehey se classe deuxième avec 7,38 millions de dollars. Ses dépenses hospitalières les plus chères sont évaluées à 2,7 millions de dollars après s’être cassé le cou trois fois et 1,2 million de dollars après s’être cassé le nez quatre fois.

Steve-O est troisième avec 5,9 millions de dollars. L’Angleterre a collecté 1,65 million de dollars de frais médicaux, tandis qu’Acuña et Lacy sont les plus bas de la liste avec respectivement 675 000 et 75 000 dollars.

Les six meilleurs membres totalisent un total de 24 263 000 €, mais si tous ceux qui ont participé à la franchise Jackass étaient pris en compte, le compte pourrait atteindre environ 38 millions de dollars. « Jackass Forever », le quatrième et apparemment dernier opus de cette franchise, a une date de sortie prévue pour le 4 février 2022.