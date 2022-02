Jackass Cast dédie un nouveau film à Ryan Dunn

le Âne Les acteurs ont dédié leur nouveau film au regretté Ryan Dunn, affirmant qu’ils pensaient qu’il serait «enthousiasmé» par le résultat final. Écoutez ce qu’ils avaient à dire ci-dessous :

Dunn n’avait que 34 ans lorsqu’il a été impliqué dans un accident de voiture mortel en 2011, après avoir écrasé sa Porsche 911 GT3 alors qu’il conduisait tôt le matin.

Lui et son passager – Zachary Hartwell, 30 ans, assistant de production sur le deuxième Âne film – ont tous deux été tués.

Le coroner du comté de Chester a indiqué que les traumatismes contondants et la chaleur étaient la cause du décès de Dunn et Hartwell, la voiture ayant quitté la route après avoir quitté un pub à West Chester, en Pennsylvanie.

Ryan Dun. Crédit : Alamy

Plus de 10 ans plus tard, la distribution originale sort maintenant son premier film sans Dunn, qui figurait dans les trois films et séries télévisées précédents.

Mais ils disent Abruti pour toujours n’est pas sans l’influence de leur ami, révélant à 45secondes.fr que le film lui est dédié et qu’ils espèrent qu’il « baissera les yeux » en l’appréciant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose qu’ils faisaient pour rendre hommage à Dunn, Jason ‘Wee-Man’ Acuña nous a dit : « Nous lui dédions tout le film. À chaque fois, nous disions : « Vous savez, c’est quelque chose pour lequel Ryan serait ravi ou quelque chose que nous avons fait ».

« Et Steve-O est venu trop chaud en disant que, dans ce film, il mettrait n’importe quoi dans ses fesses, parce que l’une des grandes choses de Ryan était la voiture dans ses fesses. Et il voulait dédier ça à Ryan.

De gauche à droite : Jason ‘Wee Man’ Acuña et Chris Pontius. 1 crédit

« Steve-O était trop excité à ce sujet, et ça n’a jamais fonctionné aussi peu, donc ça ne s’est jamais produit.

«Mais tout ce film, nous savons que Ryan serait ravi. Nous avons sorti quelque chose que nous savons que Ryan regarde vers le bas [on], allant, ‘Bon sang ouais, les garçons. Vous avez réussi.' »

Le casting s’est également rappelé à quel point il avait été amusant de travailler avec Dunn dans le Âne émissions et films précédents, disant qu’il n’avait «pas d’ego» et qu’il était toujours «gentil» avec les autres.

Chris Pontius a déclaré: « Tourner avec Ryan était tellement amusant – il était prêt à tout, et juste à le prendre pour l’équipe. Pas d’ego comme, du tout.

« Il était juste le plus grand, je sais qu’il serait ravi que nous fassions cela à coup sûr. »

Ehren « Danger Ehren » McGhehey a également déclaré que l’équipe l’honorait « au quotidien », ajoutant: « Surtout lorsque nous nous réunissons et filmons, pensez à la façon dont il était en tant que personne et à ses manières, et à quel point il était gentil avec les autres autour de nous .

De gauche à droite : Preston Lacy, Dave England, Ehren ‘Danger Ehren’ McGhehey. 1 crédit

«Et vous savez, essayez simplement de vous en souvenir et soyez reconnaissant d’être encore en vie. Et cela nous aide simplement à traverser les choses – moi, en tout cas.

Dave England a convenu: «Ouais, à peu près la même chose pour moi. Pensez à lui tout le temps et souhaitez juste qu’il soit ici avec nous pour le faire.

« J’espère que quoi qu’il arrive après cette vie, il nous regarde dire : ‘Quelle bande de connards !' »