Jackass 4 Stunt rejeté a envoyé un Steve-O embarrassé aux urgences avec une oreille pleine de caca de chien

Les Jackasses sont de retour, pour leur quatrième volet théâtral, connard 4, et alors qu’il a été rapporté en décembre que Steve-O et Johnny Knoxville avaient tous deux été hospitalisés le deuxième jour du tournage, Steve-O a partagé vendredi une vidéo de son « voyage le plus embarrassant à l’hôpital ». Maintenant, si vous connaissez leur travail, cela veut dire quelque chose.

Steve-O raconte l’histoire comme ceci : « J’ai acheté un canon à t-shirt pour connard 4« , a déclaré l’artiste dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, « Mon voyage le plus embarrassant aux urgences ». « Mon idée était de le remplir de crottes de chien et de faire tirer quelqu’un au visage avec. Mais le réalisateur Jeff Tremaine n’a pas (pensé) que l’idée était vraiment assez intelligente, alors ça n’a pas eu lieu. » Du moins pas pour connard 4. Steve-O a cependant décidé de suivre avec son concept de « canon à caca » avec les Nelk Boys, qui comptent 6,6 millions d’abonnés sur YouTube. Il était aussi l’heureux receveur du « canine-ca-ca-canon ». (J’ai inventé ça. La marque est à moi.) Je dois admettre que je n’ai pas pu regarder. La capture d’écran seule…blech.

Steve-O poursuit en nous horrifiant avec les détails : « Mon conduit auditif est rempli de crottes de chien et c’est venu avec une telle force que j’ai gravement endommagé le milieu de mon oreille. Alors je me précipite dans la douche pour essayez de le débusquer, mais je me dis : « Je ne vais pas bien, j’ai besoin de soins médicaux. » Bien sûr, j’ai d’abord eu une coupe de cheveux. Une fois que j’étais toute coiffée, je suis allée aux urgences. »

J’ai, bien sûr, regardé chaque vidéo que j’ai postée comme une histoire. Mais. Je ne peux pas. Je viens de prendre le petit déjeuner ! Et je peux à peine ramasser et transporter mes petits paquets de bébés en fourrure lors de nos promenades. Je fais! À contrecœur… Vous devrez me dire dans les commentaires si je vous ai endommagé. Et ai-je mentionné que cela N’ÉTAIT PAS jugé digne pour le dernier Âne film?!

Steve-O admet : « Même pour moi, c’était vraiment stupide. » Cela sonne aussi, douloureux, dangereux, dégoûtant et tout droit dans la ruelle de ces personnages. Puis-je vous rappeler que cela fait 10 ans depuis leur dernière descente dans l’art de la performance risqué. Le nouveau film de la société de répertoire casse-cou a été réalisé par Jeff Tremaine et produit par Tremaine, Spike Jonze, Johnny Knoxville et Steve-O. Presque tous les acteurs originaux reviendront, y compris Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Jason « Wee Man » Acuña, Preston Lacy, Ehren McGhehey et Dave England à l’exception de Ryan Dunn, décédé dans un accident de voiture en 2011 et Bam Margera qui a été licenciée de la production en 2021.

Ce sera le dernier Âne film dit Johnny Knoxville, « Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise. J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener. »

La légende du skate Tony Hawk et le rider américain de BMX Matt Hoffman ainsi que Spike Jonze rejoindront à nouveau l’équipe. Comme tout Âne film, il y aura des camées de célébrités, et cet épisode présente Shaquille O’Neal, Post Malone, Eric André, Francis Ngannou et Darby Allin. connard 4 sort en salles le 22 octobre.

Sujets: Jackass 4, Jackass