Jackass 4 aurait licencié Bam Margera pour avoir rompu son contrat, l’équipage essaie de lui obtenir de l’aide

Au milieu de l’incertitude persistante quant à son implication dans la suite, Bam Margera aurait été renvoyé de Jackass 4 pour de bon. La semaine dernière, Margera a publié une vidéo troublante sur les médias sociaux, déclamant Johnny Knoxville et le Âne l’équipe pour l’avoir démarré du projet. La vidéo a été supprimée peu de temps après et Bam a suggéré plus tard qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux, ce qui implique qu’il serait dans Jackass 4 après tout.

Maintenant, un nouveau rapport de TMZ indique que si tout le monde veut toujours que Bam obtienne de l’aide, il n’y a pas de retour Jackass 4. Le licenciement serait dû au refus de Margera de se conformer aux directives que les producteurs avaient exigées pour lui de rester dans le film, rompant essentiellement son contrat. Quant à savoir pourquoi il avait tant de règles spécifiques à suivre, le mot est que les producteurs avaient peur de la toxicomanie passée de Margera et du comportement erratique causant des problèmes sur le plateau.

Pour rester impliqué dans Jackass 4, Les exigences obligatoires de Margera comprenaient des tests de dépistage de routine, y compris des échantillons d’urine. Il devait également rester pleinement déterminé à rester sobre, à souffler dans un alcootest, à prouver qu’il prenait ses médicaments et à voir un psychologue pendant la production. Dans sa vidéo Instagram originale, Bam Margera a mentionné certaines de ces conditions tout en déclamant son licenciement, mais n’a pas noté quelle était la goutte d’eau qui l’a fait renvoyer.

Toute cette situation a laissé les amis de Bam très inquiets pour lui, surtout sans espoir apparent de retomber dans Âne pour ce qui pourrait être la sortie finale de la franchise. L’idée d’apparaître dans le film avait gardé Margera dans le droit chemin pendant un moment, mais son licenciement l’a laissé une fois de plus sur les rails. En tant que membre de l’équipe d’origine qui est apparu dans tous les autres films, Bam a le sentiment d’avoir été coupé de quelque chose qu’il a aidé à créer.

Pour le moment, on ne sait pas exactement combien de séquences avec Margera ont été filmées Jackass 4, ou si l’un d’entre eux sera même utilisé dans la coupe finale. Dans sa diatribe, Margera a insinué qu’il poursuivrait le co-créateur Jeff Tremaine en justice si les producteurs acceptaient les idées qu’il avait apportées au film uniquement pour qu’il se fasse virer. Il a également dit que si quelqu’un se souciait de lui, ils boycotteraient Jackass 4 et donnez de l’argent à Bam pour qu’il puisse financer son propre film pour participer.

Margera a été en cure de désintoxication plusieurs fois au cours des dernières années, ses difficultés augmentant considérablement après la mort de son meilleur ami et Âne co-star Ryan Dunn. En plus de ses dernières vidéos ciblant les Âne producteurs, Bam est également connu pour publier des diatribes vidéo en ligne visant également d’autres personnes dans sa vie. En 2019, l’acteur et casse-cou a reconnu qu’il était également aux prises avec un trouble bipolaire, ce qu’il a de nouveau évoqué après sa récente tirade.

Quoi de plus important que d’apparaître dans Jackass 4 Bam reçoit-il l’aide dont il a besoin. Beaucoup de ses fans ont envoyé son soutien via les médias sociaux, ce qui, espérons-le, maintiendra Bam sur la bonne voie dans son cheminement vers l’amélioration. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: Jackass 4, Jackass