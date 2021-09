Jack White surprend avec un concert sur un rooftop à Londres

Le célèbre musicien de rock alternatif a surpris ses fans dans l’après-midi de ce samedi 25 septembre, lorsqu’il a donné un concert surprise sur un toit dans le quartier de Soho à Londres, en Angleterre. Ceci après avoir célébré l’inauguration de leur nouveau magasin « Third Man Records ».

Le magasin White est le troisième point de vente physique du label, en plus d’être le premier en dehors des États-Unis, où il possède déjà des bâtiments dans les villes de Nashville, Tennessee et Detroit, Michigan.

Jack White a souligné que l’intention derrière la création de ces établissements est de créer un espace dans lequel les ventes de disques physiques et la musique live sont maintenues en vie dans une période si difficile pour tout le monde, ce dernier en référence claire à la pandémie mondiale en installant ce nouveau magasin au 1 Marshall Street.

Des centaines de personnes ont encerclé le bloc lorsque la rumeur a commencé à se répandre selon laquelle White jouerait sur le toit de l’établissement, surprenant ses fans lorsqu’il est apparu à cet endroit vêtu d’une chevelure bleue voyante, se préparant à jouer certains de ses plus grands succès en solo. ainsi que quelques chansons de son groupe « The White Stripes ».

Selon NME, White a commencé avec la chanson « Dead Leaves On The Dirty Ground » des White Stripes, puis « Lazzaretto » et une reprise de « Steady As She Goes » des Raconteurs, puis a demandé aux téléspectateurs d’applaudir au rythme. des tambours.

« Je veux jouer une chanson à tous les voisins que nous dérangeons, aux voisins avec lesquels nous deviendrons amis et à Damien Hirst pour nous avoir laissé utiliser son balcon », a déclaré le musicien avant de commencer à interpréter « We Are Gonna Be Friends » de The White Stripes, concluant avec leur hymne rock acclamé « Seven Nation Army ».