Jack White se fiance, puis se marie sur scène dans le spectacle de sa ville natale

Jack White est de nouveau un homme marié !

Les représentants de White ont confirmé à AUJOURD’HUI qu’il s’était marié avec sa petite amie, la chanteuse Olivia Jean, sur scène lors de la première nuit de la tournée Supply Chain Issues du rockeur au Masonic Temple Theatre de Detroit, Michigan, le vendredi 8 avril pour célébrer la sortie. de son nouvel album, « Fear Of The Dawn ».

Les fans qui ont assisté au spectacle ont eu droit à une surprise romantique lorsque White a posé la question à Jean, qui était son acte d’ouverture de ce spectacle, lors d’une interprétation de sa chanson de 2001 des White Stripes, « Hotel Yorba ».

La romance ne s’est pas arrêtée là ! Avec la mère de White, le père de Jean et des membres de leur famille et amis proches présents au spectacle, le couple nouvellement fiancé est allé plus loin et s’est marié sur scène avec Ben Swank, co-fondateur du label indépendant de White Third Man Records. , faisant office de célébrant. Le Detroit Free Press a rapporté que leurs noces avaient eu lieu pendant le rappel de l’émission et que leurs bassistes avaient assumé le rôle de témoin et de demoiselle d’honneur.

White a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram, publiant une photo de lui aux côtés de Jean sur scène pendant ce qui semble être à mi-proposition. Le chanteur de « Lazaretto » rayonnait sur sa future épouse tandis que Jean tenait ses mains sur sa bouche en état de choc.

« ‘Marions-nous dans une grande cathédrale par un prêtre' », White a légendé la photo, citant une ligne de sa chanson « Hotel Yorba ».

Jean, qui est la chanteuse principale du groupe entièrement féminin The Black Belles, a partagé la même photo sur Instagram, écrivant dans la légende : « La vie est belle. Je t’aime Jack.

Avant le spectacle célébrant la sortie du dernier album de White, le musicien né à Detroit s’est arrêté à Comerica Park pour interpréter l’hymne national avant le match entre les White Sox de Chicago et les Tigers de Detroit le jour de l’ouverture. White était accompagné du quatuor de la tournée Supply Chain Issues pour une version instrumentale nasillarde de « The Star-Spangled Banner ».

Jack White chante l’hymne national avant le match entre les White Sox de Chicago et les Tigers de Detroit au Comerica Park le vendredi 8 avril. Mike Mulholland / MLB Photos via Getty Images

C’est le troisième mariage de White. Il a été marié à Meg White, la batteuse de leur duo rock The White Stripes, de 1996 à 2000. White a pris le nom de famille de sa femme, qu’il utilise toujours professionnellement.

Le lauréat de 12 Grammy Awards s’est remarié en 2005 avec la mannequin et chanteuse Karen Elson, mais le couple s’est finalement séparé en 2013. Ils partagent deux enfants ensemble : sa fille Scarlett Teresa White, 15 ans, et son fils, Henry Lee White, 14 ans.

On ne sait pas grand-chose de la relation entre White et Jean ou de la durée de leur relation avant leurs noces, bien que Jean et son groupe soient signés sur le label de White et que la chanteuse ait partagé plusieurs photos sur Instagram aux côtés de White. L’été dernier, elle a partagé une photo en noir et blanc sur Instagram posant à côté de White alors qu’ils enfilaient des tenues vintage pour célébrer son 46e anniversaire.

« Joyeux anniversaire Jack », a-t-elle écrit dans la légende. « Un humain incroyable et l’un des plus grands amis qu’une fille puisse avoir. »

Plus tôt cette année, Jean a partagé un hommage à White et à son éthique de travail sur Instagram, écrivant un message touchant dans la légende aux côtés de diverses captures d’écran de son clip vidéo pour « Love is Selfish ».

« C’est plus qu’inspirant de voir la passion que Jack met dans chaque projet, et ce n’est pas une exception », a-t-elle écrit.