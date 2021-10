Jack White partage « Taking Me Back », son premier single en 3 ans

Ce week-end, « Call of Duty: Vanguard » a présenté une nouvelle bande-annonce dans laquelle une nouvelle chanson interprétée par Jack White pouvait être entendue en arrière-plan, qui a finalement présenté la version complète de cette chanson, qui s’intitule « Taking Me Back », étant son premier single solo que l’artiste a sorti au cours des 3 dernières années.

White produit cette chanson dans laquelle il joue chacun de ses arrangements instrumentaux seul. L’enregistrement a eu lieu dans les installations de Nashville de ses studios « Third Man », étant la première sortie qu’il a faite depuis l’arrivée de son album « Boarding House Reach » en 2018.

Le retour de White avec « Taking Me Back » est son dernier succès dans les gros titres depuis son concert surprise dans les rues de Londres après l’ouverture de son nouveau magasin Third Man Records, apparaissant sur un toit dans une rue de Soho pour se produire. et quelques chansons de sa carrière solo et avec The White Stripes.

Bien que Jack White soit apparemment resté inactif ces dernières années, le musicien a récemment souligné dans une conversation avec The Times qu’il devient « effrayé et confus » lorsqu’il ne rencontre aucune sorte de lutte dans sa vie, décrivant cette forme de sentiment comme certains type de maladie dans votre vie quotidienne.

« Si l’art n’est pas fait d’une manière ou d’une autre, je commence à m’inquiéter. J’aimerais pouvoir expliquer pourquoi c’est nécessaire pour moi. Je ne peux pas m’en passer. » Jack White a récemment lancé un nouveau site Web présentant certaines de ses activités créatives non liées à la musique.

« Jack White Art & Design » présente aux fans de l’artiste sa sélection d’œuvres liées au graphisme, ses créations de meubles, sculptures et autres types d’artisanat, qui sont à la disposition de tout collectionneur qui souhaite acquérir ces objets. .