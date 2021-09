Jack White dit qu’il doit « se battre » pour être à l’aise

Chaque artiste a ses propres exigences pour se sentir dans un environnement confortable avec lequel il peut travailler son travail, mais peut-être peu mentionnent la « lutte interne » comme source d’inspiration fiable, avec dans le cas de Jack White, qui a déclaré se sentir confus ou effrayé de ne pas avoir quelque chose avec quoi se battre dans leur vie quotidienne.

White, qui a célébré ce week-end l’ouverture du troisième établissement de son magasin « Third Man Records », a partagé une interview avec The Times dans laquelle il révèle avoir « une sorte de maladie » dans sa vie dans laquelle, s’il n’a pas une lutte personnelle, il commence à se sentir mal dans sa peau.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Interpol a commencé l’enregistrement de son nouvel album

Si l’art n’est pas fait d’une manière ou d’une autre, je commence à m’inquiéter. J’aimerais pouvoir expliquer pourquoi cela est nécessaire pour moi. Je ne peux pas m’en débarrasser.

Inutile de dire que Jack White est justement l’une des figures les plus actives de l’industrie du rock, surtout après la sortie de « Icky Thump », le sixième et dernier album studio de son groupe The White Stripes en 2007, comptant jusqu’à présent trois albums studio solo.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kanye West présentera un nouveau documentaire intitulé « Yeen Yuhs »

White a également deux albums avec le groupe The Raconteurs et trois avec Dead Weather. Il a également collaboré avec Alicia Keys sur « Another Way To Die », la chanson titre du film de la franchise James Bond 2008 « Quantum of Solace », ainsi que la chanson de Beyoncé « Don’t Hurt Yourself ».

Jack White a commencé à développer sa marque Third Man Records. Après l’ouverture de ses établissements à Nashville, Tennessee et Detroit, Michigan, elle a célébré ce week-end l’ouverture de sa première salle hors des États-Unis à Soho, Londres, où elle a donné un concert surprise sur l’un des balcons du quartier devant plus de 300 personnes.