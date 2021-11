Jack White confirme la sortie de deux nouveaux albums en 2022

Il ne fait aucun doute que 2021 a été une année au cours de laquelle la vie avant la pandémie mondiale a recommencé à trouver son chemin. Pas seulement avec le retour de la musique live et des grands festivals à travers le monde. Il y a aussi eu le retour d’artistes restés éloignés des studios d’enregistrement, comme dans le cas de Jack White.

Le légendaire musicien de rock alternatif et ancien chanteur du projet musical « The White Stripes » a confirmé qu’il sortira deux nouveaux albums studio tout au long de 2022, avec une nouvelle vidéo pour son single « Taking Me Back », qui était précédemment sorti en collaboration. avec « Call of Duty: Vanguard. »

À travers ses réseaux sociaux, White a révélé que les titres de ses nouveaux albums seront « Fear Of The Dawn » et « Entering Heaven Alive », dont les dates de sortie sont respectivement prévues pour le 8 avril et le 22 juillet 2022, étant la première sortie de l’artiste. depuis l’album « Boearding House Reach » en 2018.

« Taking Me Back » est le premier single de « Fear of the Dawn », qui, selon White, comprendra un total de 12 titres, tandis que « Entering Heaven Alive » comportera un total de 11 titres. Jack White a souligné dans un communiqué de presse que les deux ont « des inspirations différentes, des thèmes différents et des styles différents ».

En septembre dernier, Jack White avait surpris ses fans britanniques lors de la célébration de son troisième établissement de son magasin « Third Man Records » à Londres. Le musicien montait sur un toit dans le quartier de Soho pour donner un concert surprise dans lequel il interprétait certaines de ses meilleures chansons en solo et des chansons appartenant aux White Stripes.

Ce même mois, Jack White a déclaré lors d’une interview son sentiment de « peur et de confusion » s’il n’a pas un certain niveau de « lutte » dans sa vie, arguant qu’il ressent un fort besoin de créer de la musique ou de travailler sur un nouveau projet pour subvenir à ses besoins.