Jack Sparrow de Johnny Depp et Deadpool de Ryan Reynolds en tête d’un sondage Twitter parfaitement diffusé

Il y a des acteurs qui sont juste faits pour certains rôles et quand un utilisateur de Twitter a demandé qui ses abonnés pensaient être le seul personnage qu’ils pensaient être si parfaitement interprété que personne d’autre ne pouvait incarner le rôle, il y avait trois noms qui semblaient être sur beaucoup liste des personnes – Ryan Reynolds, Viola Davis et Johnny Depp dans les rôles de Deadpool, Annalise Keating et Jack Sparrow respectivement. Bien qu’il y en ait beaucoup d’autres qui pourraient être ajoutés à cette liste, y compris ma contribution personnelle de Christopher Lee en tant que Saruman dans le Seigneur des Anneaux, ce sont ces trois rôles qui ont continué à revenir encore et encore, les trois acteurs finissant par faire la tendance sur le site de médias sociaux.

qui est un personnage qui, selon vous, a été PARFAITEMENT choisi ? comme si le rôle était juste fait pour cet acteur et que personne d’autre ne pouvait l’incarner comme il l’a fait ? – (@maddiebcley) 6 juillet 2021

Sur la base de sa première apparition dans le rôle, il est juste de supposer que Ryan Reynolds aurait eu du mal à figurer sur la liste des « castings parfaits », comme sa première apparition en tant que Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine laissait beaucoup à désirer. Tout n’allait pas là-dedans. Il n’y avait pas de costume classique de Deadpool, ils ont scellé la bouche du Merc With The Mouth et ils ont tenté de faire de lui un adversaire sérieux, ce qui a emporté chaque lambeau de ce pour quoi Deadpool a été créé.

Heureusement pour Reynolds et les fans du personnage, il a eu une seconde chance à la gloire et le garçon l’a-t-il saisie. Arrivée en 2016,Dead Poolla première sortie complète de film a permis à Reynolds de courir avec le personnage tel qu’il apparaissait dans les bandes dessinées; brut, fort, brisant le quatrième mur et donnant essentiellement vie au personnage directement à partir de la page. Le film a transformé son budget de 58 millions de dollars en un brut mondial de 782 millions de dollars, assurant un avenir à la franchise et s’assurant que Reynolds devienne synonyme du personnage.

Un monde loin de la magie spectaculaire de Marvel Dead Pool, au tour de Viola Davis dans le rôle d’Annalize Keating dans la série à suspense juridique Comment s’en tirer avec un meurtre est une performance qui a non seulement captivé le public pendant six saisons, mais a également remporté les Emmy Awards et les Screen Actors Guild Awards, ainsi que plusieurs nominations. Mary McNamara du Los Angeles Times a déclaré à propos de Davis : « Magnétique et intimidant, Davis crée une surface implacable sous laquelle scintille toutes sortes d’émotions effrénées. Le désir et la peur, la certitude, le doute de soi et la résolution sont évoqués en un instant avec le angle de regard, l’abaissement d’une paupière puis relâché comme s’ils n’avaient jamais été là » Je ne pense pas qu’il y en ait beaucoup qui seraient en désaccord avec l’inclusion de Davis dans la liste, et le fait qu’un personnage d’une émission de télévision ait été mentionné tant de fois sur une liste de personnages de films en dit long sur sa perfection dans le rôle.

Ensuite, nous avons Johnny Depp et l’inimitable Jack Sparrow. S’il y avait un personnage qui n’avait pas besoin d’être présenté, alors la performance de Depp sur cinq pirates des Caraïbes c’est le cinéma. Dès sa première apparition à l’écran, il suffisait à Jack Sparrow de devenir une icône cinématographique instantanée pour naviguer à quai sur les restes d’un navire en train de couler et descendre juste au moment où le mât disparaissait dans l’eau. Bien qu’il semble que Depp en ait fini avec le Pirates franchise, même si elle devrait continuer avec plus de films, il y a une bonne raison pour laquelle Disney a décidé d’introduire un tout nouveau personnage pour continuer la série plutôt que de refondre le rôle. Bien que certains aient dit que Depp avait des personnages qu’il utilise à travers plusieurs personnages, en ce qui concerne Jack Sparrow, il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre puisse tirer de la performance tragiquement comique de la même manière.

Bien qu’il y ait eu beaucoup plus de noms mentionnés sur les listes proposées par les retweeters, ces trois se sont démarqués comme les choix les plus populaires, mais seraient-ils sur votre liste ? Qui comprendrait votre liste de rôles parfaitement choisis ?

