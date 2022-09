Jack Ryan, série avec John Krasinki : première date de la saison 3

La troisième saison tant attendue du thriller d’espionnage de Première vidéo »Jack Ryan de Tom Clancy » acteur vedette Jean Krasinskisortira en décembre de cette année, atteignant le catalogue de la plateforme de streaming amazone le 21 décembre avec huit nouveaux épisodes, atteignant plus de 240 pays et territoires à travers le monde.

« La troisième saison de la série de thrillers d’action trouve Jack Ryan en fuite et dans une course contre la montre », lit-on dans le synopsis officiel. « Jack est impliqué par erreur dans un complot plus vaste et se retrouve soudainement en fuite dans le froid. Désormais recherché à la fois par la CIA et par une faction internationale de voyous qu’il a découvert, Jack est contraint de se cacher, de parcourir l’Europe, d’essayer de rester en vie tout en empêchant un conflit mondial massif. »

Outre Krasinski, la troisième saison de la série verra le retour de Wendell Pierce comme James Greer et Michel Kelly en tant que Mike November, et en rejoignant le casting, nous verrons Nina Hoss comme Alena Kovac et Betty Gabriel comme Elisabeth Wright.

Basé sur le roman et les personnages créés par Tom Clancy, »Jack Ryan » est une exclusivité Prime Video créée par Carlton Cuse Oui Graham Roland. L’émission suit un analyste de la CIA, qui travaille comme jockey de bureau avant d’être soudainement propulsé sur le champ de bataille. Krasinski est la cinquième personne à jouer le personnage de Jack Ryan dans des productions en direct, après alec baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck Oui Chris Pin.

» Jack Ryan » a créé sa première saison sur Prime Video le 31 août 2018, avec le spectacle de retour avec sa saison 2 le 31 octobre 2019. Des mois plus tard, Prime Video confirmerait la troisième saison, avec une série de retards pour le pandémie.

Cependant, en octobre 2021, la plateforme de streaming a confirmé qu’il y aurait une quatrième saison, bien qu’en mai dernier, il ait été signalé que cela servirait de fin à »Jack Ryan ». Amazon Studios, Paramount Television Studios et Skydance Television développent une série dérivée potentielle mettant en vedette Michael Peña dans le rôle de Domingo « Ding » Chavez, un autre personnage de l’univers Jack Ryan de Clancy.

»Jack Ryan » avec John Krasinski présentera sa troisième saison le 21 décembre de cette année.