Jack Ryan, saison 3 : John Krasinski de retour dans la bande-annonce officielle de la série Prime Video

La plateforme Amazon Prime Video vient de dévoiler le premier trailer officiel de la très attendue troisième saison de »Jack Ryan », Protagonisée par Jean Krasinski en tant qu’agent de la CIA Jack Ryan. L’aperçu montre le personnage titulaire en fuite de la CIA au milieu de sa quête pour empêcher un conflit mondial dévastateur, se résignant à la possibilité qu’il ne s’en sorte pas vivant cette fois.

Après une interruption indéfinie de trois ans, la série d’action prépare déjà sa première pour le 21 décembre, en première exclusive sur Prime Video avec huit nouveaux épisodes.

En plus du retour de Krasinski en tant que Jack Ryan pour cette troisième saison, ils reviendront également Wendell Pierce Oui Michel Kelly, reprenant les rôles de James Greer et Mike November, respectivement. La saison verra la participation de Nina Hoss comme la présidente de la Tchécoslovaquie Alena Kovac, et Betty Gabriel en tant que chef de la CIA Elizabeth Wright.

D’après les romans et les personnages de Tom Clancy, » Jack Ryan » a créé sa première saison le 31 août 2018 sur Prime Video. Le show revient avec sa saison 2 le 31 octobre 2019, et c’est en février de la même année que Prime Video renouvelle la série pour une troisième saison.

Même avec la première de cette nouvelle saison plus tard cette année, Prime Video a déjà confirmé ce qui sera la quatrième et dernière saison de » Jack Ryan », donc les aventures de John Krasinski en tant qu’agent de la CIA toucheront à leur fin.

De même, Prime Video travaille sur un spin-off mettant en vedette l’acteur Michael Peña dans le rôle de Domingo » Ding » Chavez, avec Amazon Studios, Paramount Television Studios et Skydance Television comme producteurs. Peña devrait apparaître dans cette troisième saison à venir.

La troisième saison de » Jack Ryan » arrivera sur Prime Video le 21 décembre.