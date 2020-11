Jack Ryan Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et plus d’informations

L’agencement Web est réalisé via Carlton Cuse et Graham Roland. Le caractère fondamental de l’arrangement est ajusté à partir de la personnalité philosophique «Ryanverse» de Tom Clancy. Il s’agit d’un arrangement politique et d’action qui a acquis une notoriété au tout début.

Date de sortie

La saison 2 de ‘Jack Ryan’ a été créée le 1er novembre 2019 sur Prime Video. Tout comme la première saison, il s’agit de huit épisodes. Le jour de la Saint-Valentin 2019, il avait été révélé que « Jack Ryan » reviendrait pour une autre saison. Jennifer Salke, la principale dirigeante d’Amazon Studios, a déclaré à TCA qu’en raison du succès du thriller politique, elle «ne voyait aucune raison de ne pas donner» plus d’informations.

Cependant, en mars 2019, des informations ont commencé à être publiées selon lesquelles Carlton Cuse (« Bates Motel ») a décidé de cesser de fonctionner en tant que showrunner de l’entreprise, bien qu’il ait été l’un de ses producteurs exécutifs. En octobre, Paul Scheuring («Prison Break») a combiné la production en tant que nouveau showrunner, mais lui aussi est parti en janvier 2020. Vaun Wilmott («Star Trek:« Discovery ») a ensuite été introduit en tant que nouveau showrunner. Le spectacle a officiellement commencé la production en raison de sa prochaine saison vers le début d’octobre 2020 en Italie. Si tout se passe ainsi, la saison 3 de « Jack Ryan » devrait sortir en 2021.

Jeter

«Jack Ryan» met en vedette John Krasinski à cause du protagoniste éponyme. Le casting comprend également Wendell Pierce dans le rôle de James Greer, John Hoogenakker dans le rôle de Matice et Benito Martinez dans le rôle du sénateur Jim Moreno. Les combiner dans la saison 2 est Noomi Rapace comme Harriet «Harry» Baumann, Jordi Mollà comme Nicolás Reyes, Francisco Denis comme Miguel Ubarri, Cristina Umaña comme Gloria Bonalde, Jovan Adepo comme Marcus Bishop et Michael Kelly comme Mike November. La plupart des membres de la distribution principale devraient revenir dans la saison 3, à l’exception de Francisco Denis, John Hoogenakker et Benito Martinez, dont le sort des personnages est scellé dans la saison 2.

Terrain

La saison 2 de l’émission se déroule principalement au Venezuela, où Ryan se lance bientôt dans une voie de vengeance contre le président despotique de la nation Reyes après que ce dernier orchestre le meurtre du sénateur Moreno. Dans la finale de la saison, nous retrouvons Ryan et November lançant une attaque contre le palais présidentiel pour sauver Greer. La tentative de Reyes de truquer les élections échoue, et le public se charge également du palais, ainsi que du destin ultime du président, reste ambigu. Ryan constate que Reyes travaillait en étroite collaboration avec le sénateur Mitchell Chapin sur la situation de l’extraction du tantale. Bien que ce dernier ne cause pas directement le décès de Moreno, il en est partiellement responsable.

Alors que la saison de tournage 3 se déroule en Italie, l’histoire se déroulera probablement là-bas. Nous pourrions découvrir ce qui est finalement arrivé à Reyes. Abbie Cornish pourrait revenir dans la saison 3 pour reprendre son rôle de Dr. Cathy Mueller après son absence d’une saison dans la saison 2. Ryan a un compte à régler avec Chapin, afin qu’il le poursuive également la saison suivante. Ryan est peu à peu déçu par son travail d’agent de renseignement. On peut s’attendre à ce que la prochaine saison jette un peu de lumière sur cette réalité.

