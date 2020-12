Jack Harlow parle de « White Boy Games », Breonna Taylor et plus avec HOT 97

Après avoir sorti « Thats What They All Say », Harlow a parlé à HOT 97 de l’album, de ses singeries, de Breonna Taylor et plus encore.

Suite à la sortie de son premier album, C’est ce qu’ils disent tous, Jack Harlow s’est connecté avec les légendes de la radio de New York à HOT 97. Comme vous pouvez l’imaginer, l’interview a commencé chaud, avec Ebro confrontant Harlow à propos de ses « jeux de garçons blancs » et de certaines des choses hilarantes que Harlow a partagées avec ses fans sur des médias sociaux. Mais après quelques amusements et jeux, la native de Louisville est devenue sérieuse en discutant des sujets entourant Breonna Taylor et sa famille. Harlow a déclaré à Ebro et Rosenburg que la ville restait motivée et passionnée par la justice pour Breonna Taylor, même s’ils étaient déçus par les décisions initiales du juge. Harlow a également expliqué à quel point il pensait que cette année était importante pour nous tous, et nous avons enfin réalisé à quel point nous pouvions être déterminés. Il pense que Louisville va continuer à se battre pour ce qui est juste, l’année prochaine et au-delà. Vers la fin de l’interview, Jack a demandé à la station de jouer « Keep It Light », un favori des fans, qui a fini par devenir l’un de ses favoris de l’album également. Pour mettre fin à l’entretien, le trio a discuté des approbations potentielles de produits capillaires, avant de décider finalement de créer le sien. Que pensez-vous du disque préféré de Jack de l’album? Et êtes-vous ici pour une collaboration Jack Harlow x Pantene?