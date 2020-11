Jack Harlow mal identifié pendant les noms GRAMMY

Jack Harlow a été incorrectement répertorié comme l’artiste Luke James lorsque les GRAMMY Awards ont annoncé sa nomination.

C’est un moment énorme pour Jack Harlow dans sa jeune carrière d’artiste. Le natif du Kentucky célèbre sa toute première nomination aux GRAMMY Awards pour “WHATS POPPIN” mais, malheureusement, le moment peut sembler un peu doux-amer car, lorsque les nominations ont été appelées, son titre de chanson était là mais son nom a été incorrectement répertorié comme un autre artiste. Jack est nominé dans la catégorie Best Rap Performance, courant contre Pop Smoke avec “Dior”, Big Sean pour “Deep Reverence” avec Nipsey Hussle, DaBaby avec “BOP”, Lil Baby pour “The Bigger Picture” et Megan Thee Stallion pour “Savage” avec Beyoncé. C’est une catégorie assez compétitive et nous avons hâte de voir dans quelle direction la Recording Academy penche. Bien que tout cela soit formidable pour Jack Harlow, qui connaît une année d’évasion, il est évidemment encore un peu étranger à l’Académie, qui l’a incorrectement répertorié comme un autre artiste alors qu’ils dévoilaient la catégorie. Tel que rapporté par Uproxx, Jack a été étiqueté à tort comme Luke James, le chanteur de 36 ans, dans cette catégorie. “Je n’arrive toujours pas à croire qu’ils ont mis le mauvais nom pour Jack Harlow lmao”, a réagi un fan, partageant une photo de l’accident de l’Académie. C’est une confusion assez embarrassante mais, avec le grand nombre de nominations qui ont été annoncées, il y en avait forcément une qui était une erreur. Heureusement, Jack peut toujours célébrer sa nomination. Il devra peut-être juste amener Luke James sur scène avec lui s’il remporte la catégorie. Félicitations à Jack Harlow! [via]