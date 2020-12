Jack Harlow explique pourquoi il a gardé Tory Lanez sur le remix de Whats Poppin

Beaucoup de gens ont annulé Tory Lanez pour le tournage de Megan Thee Stallion en juin, mais pas Jack Harlow. Malgré le bavardage négatif autour de Lanez, le rappeur du Kentucky l’a toujours inclus dans son remix « Whats Poppin ».

Harlow a parlé de sa décision lors d’une interview avec Power 106 à 10h09 et a également discuté de la culture d’annulation.

«Je ne pense pas que je suis Dieu», a déclaré Harlow lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait gardé Lanez sur le remix. « Je n’ai pas de place pour juger qui que ce soit. Je n’étais pas là quand ceci et cela s’est produit. Je ne sais rien … Pour moi, c’est de la musique, et je pense qu’il y a une certaine intégrité que tu dois garder artiste. »

« Je déteste juste la mentalité de la meute », at-il ajouté. « Les gens ont hâte de dire qui ils détestent ensuite. Juste beaucoup de jugement et de paresse et vous savez, les gens ne sont pas parfaits, mon frère. J’ai l’impression que les gens devraient pouvoir se remettre de leurs erreurs. Ils ont hâte que je me trompe, je vais vous le dire. «