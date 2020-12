Jack Harlow et Lil Baby se connectent pour « Face Of My City »

Jack Harlow a cherché à élever sa stature, un processus qui s’est déroulé de manière organique tout au long de 2020. Maintenant, le grand moment du jeune rappeur sous les projecteurs est arrivé, avec la sortie de son premier album C’est ce qu’ils disent tous marquant sa transition de garçon à homme. Et étant donné l’élan qu’il a gagné grâce à des singles comme « What’s Poppin » et « Tyler Herro », Harlow n’a eu aucun problème à élargir son cercle social, comme en témoigne le duo époustouflant avec Lil Baby « Face Of My City ».

Alimenté par un synthé instrumental bouillonnant de CuBeatz et Sonny Digital, qui travaillent des merveilles atmosphériques avec un arrangement simple, Harlow le déclenche avec quelques flexions clés. Comme cela a été sa manière, il parvient à évoquer plusieurs façons différentes d’exsuder la domination, indiquant clairement que cela ne l’épuise pas le moins du monde. En fait, Harlow bat à peine un cil alors qu’il frappe, livrant ses barres avec la manière fatiguée et à la limite du blasé prématuré. Lil Baby apporte un peu plus d’intensité à son couplet de clôture, sa chimie avec Harlow solide alors qu’il tire des coups de semonce. «Je ne suis pas en train de bafouer avec eux ni * gas, ce sont des enfants», rappe-t-il. « Je devrais les mettre sur mon genou et leur donner une fessée / Je pensais qu’ils auraient été reconnaissants. »

Regardez « Face Of My City » maintenant et sonnez si vous avez apprécié le premier album de Jack Harlow C’est ce qu’ils disent tous.

LYRIQUES CITÉES

Abdominoplastie une fois, elle paiera pour rester maigre

J’ai été sur cette route, j’ai mangé du bon Denny’s

Et du Cracker Barrel

Petit frère avec mе vendant des vêtements Jack

Elle est une fille riche, elle avait des Camaros