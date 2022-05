Jack Harlow dit qu’il a travaillé dur pour décrocher un rôle pour les hommes blancs

Jack Harlow a peut-être connu le succès en tant qu’artiste hip hop, mais rien ne garantit que son incursion dans le métier d’acteur se déroulera aussi bien. Nous le saurons tous assez tôt car Harlow a été choisi comme l’un des protagonistes de Les hommes blancs ne savent pas sauter, un redémarrage à venir basé sur le film de basket-ball classique des années 90 du même nom. Il reprendra le rôle de Woody Harrelson avec Sinqua Walls (Pouvoir, Âme américaine) jouant le rôle interprété à l’origine par Wesley Snipes.

Selon The Hollywood Reporter, Harlow a récemment parlé avec Zane Lowe d’Apple Music 1 de ses débuts d’acteur lors du redémarrage. Il explique que le rôle ne lui a pas été confié, mais qu’il a été gagné en travaillant et en le prenant très au sérieux. Cela implique de mettre son ego de côté et d’aborder le projet strictement en tant qu’acteur.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Vous savez, j’ai fait le travail pour l’obtenir. J’ai mis le temps avec le script. Je me suis assis avec. J’ai considéré les choses. J’ai essayé d’être sans ego pendant l’audition, de prendre des notes, de faire ce que j’avais à faire. Je veux juste le tuer. Je veux juste être bon et je veux faire tout ce que je peux pour le rendre bon.

De son côté, Harlow espère que le travail acharné porte ses fruits et que les cinéphiles seront satisfaits Les hommes blancs ne savent pas sauter. Il pense à la façon dont il a réussi à obtenir un grand succès avec son approche de la musique, et Harlow dit également à quel point il se soucie particulièrement de ce rôle au cinéma car il se trouve que c’est son premier.

« Parce que soit ça va juste être [that] il y avait une annonce que vous étiez dans un film et rien d’autre, ou vous obtenez cela et c’est comme, ‘Wow, et vous l’avez apporté. Vous l’avez apporté. Je commence à regarder comment je regarde la musique. C’est mon premier, donc j’y tiens beaucoup.

Les hommes blancs ne peuvent pas sauter sont redémarrés





Renard du 20e siècle

Les hommes blancs ne savent pas sauter a été initialement publié en 1992 par le scénariste-réalisateur Ron Shelton. Le film met en vedette Wesley Snipes et Woody Harrelson dans le rôle d’arnaqueurs de streetball profitant de la croyance stéréotypée selon laquelle la moitié du duo ne sera pas bonne parce qu’il est blanc. Il a été un succès au box-office et a reçu des critiques positives, bien qu’il n’ait jamais reçu de suite ou de remake approprié jusqu’à présent.





Il n’y a pas encore de mot sur un éventuel camée Snipes, mais ne vous attendez pas à voir Harrelson dans le film. Il a récemment parlé du sujet et a semblé anéantir tout espoir de le faire venir pour une apparition spéciale, car l’acteur ne veut pas revenir sur le terrain de si tôt. Comme expliqué précédemment :

« Non, je pense que c’est vraiment cool qu’ils fassent ça mais je veux dire… Ouais, je ne vois pas reprendre ce rôle ou même un camée. Non, je veux dire, je suis content qu’ils le fassent et j’espère que c’est Bon sang, j’espère que c’est mieux que l’original ! Mais… je ne me vois pas descendre là-bas, descendre à Venise et gonfler mes baskets.





La star de Munsters Pat Priest rejoint le casting du redémarrage de Rob Zombie

Lire la suite





A propos de l’auteur