Jack de Robin Williams est sorti en salles il y a 25 ans aujourd’hui

Cela fait 25 ans que Robin Williams a dépeint un jeune enfant dans le corps d’un homme adulte dans le film de comédie familiale unique Jack. Réalisé par le légendaire cinéaste Francis Ford Coppola (Le parrain trilogie), Jack a été écrit par James DeMonaco (La purge série) et Gary Nadeau (Le projet Jennie). Avec Williams, le film met en vedette Diane Lane, Jennifer Lopez, Brian Kerwin et Fran Drescher.

Dans Jack, Robin Williams joue Jack Powell, un garçon de 10 ans qui vieillit quatre fois plus vite que la normale à cause du syndrome de Werner. En raison de son état, Jack avait été hébergé pendant les dix premières années de sa vie, mais ils ont acquiescé à ses demandes de le laisser fréquenter l’école publique. Les conséquences sont à la fois drôles, réconfortantes et dramatiques, car Williams parvient à frapper toutes ces émotions avec sa performance inoubliable dans le rôle.

Malheureusement, Jack n’a pas reçu l’accueil qu’il méritait lors de sa première sortie en 1996. Bien qu’il ait fait ses débuts au n ° 1, il n’a pas répondu aux attentes, de nombreux critiques fustigeant le film. Pour sa part, Coppola soutiendrait plus tard le film et la performance de Williams, apparemment confus quant à la raison pour laquelle les gens étaient si durs avec cela à l’époque.

« Jack était un film que tout le monde détestait et pour lequel j’étais constamment damné et ridiculisé. je dois dire que je trouve Jack doux et amusant », a déclaré Coppola. « Je ne l’aime pas autant que tout le monde, mais c’est évident – je l’ai réalisé. Je sais que je devrais en avoir honte mais je ne le suis pas. Je ne sais pas pourquoi tout le monde le détestait autant. Je pense que c’était à cause du type de film que c’était. On considérait que j’avais fait Apocalypse Now et je suis comme un réalisateur du genre Marty Scorsese, et me voilà en train de faire ce film Disney idiot avec Robin Williams. Mais j’ai toujours été heureux de faire n’importe quel type de film. »

Avec le recul, le discours prononcé par Williams vers la fin de Jack est quelque chose qui résonne vraiment aujourd’hui, surtout à la lumière de la perte de l’acteur bien-aimé en 2014. Rester à l’école malgré ses nombreux défis, une scène éclair révèle Jack à l’obtention de son diplôme d’études secondaires, l’aboutissement de ses efforts pour vivre autant de vie que lui pouvait dans le court laps de temps dont il disposait. Avec le corps d’un homme âgé, Jack encourage tous les autres à vivre pleinement leur vie tant qu’ils le peuvent encore dans le Francis Ford Coppola film.

« Je n’ai pas beaucoup de temps ces jours-ci, alors je vais faire vite. Comme ma vie », plaisante Jack. Il poursuit en disant: « S’il vous plaît, ne vous inquiétez pas autant, car à la fin, aucun de nous n’a très longtemps sur cette terre. La vie est éphémère. Si jamais vous êtes en détresse, jetez les yeux sur le ciel d’été quand les étoiles sont tendues à travers la nuit veloutée. Quand une étoile filante traverse l’obscurité transformant la nuit en jour, fais un vœu et pense à moi.

Il ajoute : » Rendez votre vie spectaculaire. Je sais que je l’ai fait. «

Repose en paix Robin Williams. Chaque performance qu’il a donnée était vraiment quelque chose de spécial, et ce film n’est bien sûr pas différent. Ce n’est peut-être pas le titre le plus populaire de l’œuvre de Williams, mais cela vaut certainement la peine d’être regardé pour tout fan du défunt comédien. Si vous voulez revoir Jack, ou si vous ne l’avez pas encore regardé pour la première fois, le film est disponible en streaming sur Disney+.