Jack Black tombe fort pour la mère d’Ice Cube dans Oh Hell No

La combinaison de Ecole du rock star Jack Black et 22 Jump Street Ice Cube est tellement bon qu’il est incroyable que personne n’ait pensé à les associer auparavant. Eh bien, ils sont jumelés pour la prochaine comédie de Sony Pictures Oh enfer non, qui doit être dirigé par Mauvais voyage le réalisateur Kitao Sakurai, avec Matt Tolmach produisant à travers ses Matt Tolmach Productions avec Black and Roz Music.

L’histoire pour Oh enfer non est comme suit; Jack Black joue le rôle de Sherman, qui tombe amoureux de la mère de Will (joué par Ice Cube, de son vrai nom O’Shea Jackson), à la grande désapprobation de Will. Bien sûr, ceci étant Ice Cube, il n’a qu’une chose à dire sur une situation aussi ridicule, « Oh putain non. » L’intrigue semble être l’occasion idéale pour Black et Ice Cube de se délecter de leurs marques de comédie particulières, et l’intrigue est-elle vraiment importante, le simple fait de voir les deux acteurs échanger des boutades et des barbes à l’écran devrait valoir le prix du billet à lui seul.

Avec le réalisateur de comédie de pointe Kitao Sakurai à la barre, le scénario provient d’un assortiment d’écrivains comiques talentueux, dont Scot Armstrong (Vieille école), Tracy Oliver (Voyage entre filles), Jessica Gao (Elle-Hulk) et Rodney Rothman (Spider-Man : dans le Spider-Verse). Brittany Morrissey supervise Oh enfer non pour l’atelier.

Sakurai est devenu bien connu dans le monde de la comédie pour la réalisation et la production exécutive Le spectacle Eric André pour Adult Swim, et plus récemment réalisé et co-écrit la comédie numéro 1 de Netflix Mauvais voyage, avec Eric Andre et Tiffany Haddish, qui suit deux meilleurs amis qui font un voyage en voiture de la Floride à New York afin que l’un d’eux puisse déclarer son amour pour son béguin pour le lycée, tout en étant poursuivi par la sœur criminelle de l’autre, dont voiture qu’ils ont volée pour le voyage. Sakurai a également récemment réalisé plusieurs épisodes de la saison 2 de Dave ainsi que la prochaine série sans titre de BJ Novak sur FX.

Jack Black est un gros frappeur dans la comédie depuis un certain temps grâce à des rôles comme Ecole du rock, Nacho Libre, et à la fois le Kung Fu Panda et Jumanji franchisés. L’acteur devrait ensuite jouer le rôle de Claptrap dans la prochaine adaptation du réalisateur Eli Roth de la série de jeux vidéo Frontières, qui trouve un hors-la-loi tristement célèbre avec un passé mystérieux retourne à contrecœur sur sa planète natale de Pandora pour trouver la fille disparue du plus puissant SOB de l’univers, Atlas. Ici, elle forme une alliance avec une équipe inattendue, et ces héros improbables doivent combattre des monstres extraterrestres et des bandits dangereux pour trouver et protéger la fille disparue, qui peut détenir la clé d’un pouvoir inimaginable.

Glaçon pendant ce temps, a montré son penchant pour la comédie superbement directe au fil des ans avec des performances comme Vendredi, les Longer franchise et son rôle de voleur de scène en tant que capitaine Dickson dans les deux 21 rue du saut et sa suite 22 rue du saut.

Sony Pictures a également annoncé que Oh enfer non devrait sortir en salles le 1er juillet 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Deadline.

Sujets : Oh non, non