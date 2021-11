Jack Black rejoint sa voix avec les membres d’un groupe scolaire

L’acteur et musicien de rock acclamé Jack Black a une fois de plus été au centre de l’attention des fans de son travail dans le film bien-aimé « School of Rock » en unissant son talent à ce que l’on pourrait définir comme « l’école originale du rock ». à David Bowie lors de cette occasion spéciale.

Black a rejoint sa voix avec un groupe d’étudiants exceptionnels de la « Blue Bear School of Music » de la ville de San Francisco, qui se présente comme l’école de rock and roll avec la plus longue activité aux États-Unis. , « Et probablement le monde . »

L’établissement d’enseignement fondé en 1971 a célébré pas moins de 50 ans d’activité ininterrompue, ils se sont donc tournés vers Jack Black pour faire partie de cette célébration. Black s’est associé à des membres de l’association à but non lucratif « All Star Band » pour présenter une reprise impressionnante de « Suffragette City », un single du légendaire musicien de rock David Bowie.

Jack Black et les étudiants de la Blue Bear School of Music ont interprété à distance leurs performances vocales et instrumentales respectives de cette chanson sortie en 1972, résultant en cette version incroyable. Dans un entretien avec Consequence Of Sound, l’acteur a expliqué que c’était un de ses amis qui lui avait expliqué le travail de cette institution.

« J’ai sauté sur l’occasion pour célébrer son 50e anniversaire en jouant du Bowie avec son groupe de stars adolescentes. Très amusant. Cet honneur. Ils enseignent le rock aux enfants depuis 1971. J’adore Blue Bear, l’école de rock d’origine », a noté Black.

Outre sa participation à « School of Rock », l’un des films les plus acclamés du réalisateur et scénariste américain Richard Linklater, Jack Black forme avec le musicien et compositeur Kyle Gass le duo Tenacious D, qui en 2006 avait son propre film comédie musicale : « La pioche du destin ».