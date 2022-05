Jack Black recevra le prix Comedic Genius aux MTV Movie and TV Awards

Les MTV Movie and TV Awards 2022 rendront hommage à l’acteur de comédie Jack Black avec un prix Comedic Genius. Black ne sera que la cinquième personne à recevoir le prix, qui sera remis lors de la cérémonie de cette année qui sera diffusée en direct le 5 juin, en tant que personne qui a apporté une contribution significative à la comédie dans sa carrière. Ayant été connu pour des films tels que Ecole de Rock, Kung Fu Panda et le récent Jumanji films et offrant de nombreux divertissements via des applications de médias sociaux telles que Tiktok, Black mérite amplement cette distinction.

Bien que cela soit difficile à croire, la carrière de Jack Black s’étend sur près de quatre décennies et, à cette époque, il est devenu l’un des acteurs de comédie les plus compétents du secteur, devenant un homme de premier plan dans de nombreux films au cours de son séjour à Hollywood. Une liste. En tant que dernier récipiendaire du Comedic Genius Award, Black suit les traces de Sacha Baron Cohen, récipiendaire de l’année dernière, Melissa McCarthy (2016), Kevin Hart (2015) et Will Ferrell (2013).

Bien sûr, les talents de Black ne se limitent pas au jeu d’acteur, ayant fait le tour du monde avec Tenacious D, un groupe folk-rock formé avec Kyle Gass. Le groupe a sorti quatre albums studio, dont celui de 2018 Post-apocalypto, deux films, une série animée de six épisodes et d’autres médias. En plus de son travail de comédie tous azimuts, Black a également joué dans des rôles plus sérieux, notamment le film Berniequi lui a valu une nomination aux Golden Globes en 2013, et celle de Peter Jackson King Kong.

Jack Black revient dans le Kung Fu Panda La franchise





Animation Dreamworks / Paramount Pictures

Comme beaucoup de franchises cinématographiques, Kung Fu Panda se lance dans le monde de la télévision avec une toute nouvelle série intitulée Kung-Fu Panda : Le Chevalier Dragon, et Jack Black reprendra son rôle de voix de Po dans la série. Cependant, il n’y a eu aucune annonce supplémentaire de qui d’autre reviendra dans la franchise avec Black, ou quand la série sera diffusée, un synopsis officiel a été publié ci-dessous.

« Jack Black revient à Kung Fu Panda dans la nouvelle série Kung Fu Panda : The Dragon Knight. Lorsqu’une mystérieuse paire de belettes jette son dévolu sur une collection de quatre armes puissantes, Po doit quitter sa maison pour se lancer dans une quête mondiale de rédemption et de justice qui le trouve associé à un chevalier anglais sans fioritures nommé Wandering Blade. Ensemble, ces deux guerriers dépareillés se lancent dans une aventure épique pour trouver d’abord les armes magiques et sauver le monde de la destruction – et ils peuvent même apprendre une chose ou deux l’un de l’autre en cours de route.

Le chevalier dragon sera le sixième volet de la Kung Fu Panda franchise, faisant suite à trois films, un NBC Holiday Special et la série Nickelodeon, Kung Fu Panda : Légendes de l’Incroyableet la série Prime Video Kung Fu Panda : Les pattes du destin. Ce sera la première fois que Black exprimera Po dans une série, Mick Wingert reprenant le rôle dans les deux émissions précédentes.





