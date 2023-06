Jack Black produit un court métrage de la co-vedette de School of Rock Rivkah Reyes

Deux décennies après que Jack Black ait rencontré l’ancienne enfant star Rivkah Reyes tout en travaillant sur Ecole du rock, les deux vont se réunir pour un nouveau projet. Deadline rapporte que Black a rejoint la production de Gianna, un court métrage qui met en vedette Reyes dans le rôle principal. Black servira de producteur associé, tandis que Reyes produira également le film. Kait Schuster a réalisé le court métrage, qui a également été écrit par Reyes. Jarad Schwartz et Brando Crawford sont producteurs exécutifs.





Rien n’indique que Black apparaisse dans le film. Outre Reyes, les autres acteurs du court métrage incluent Margaret Cho (Île du Feu) et Elizabeth Faith Ludlow (Pacificateur). Selon le rapport, Gianna met en vedette Reyes dans le rôle de Gina, quelqu’un qui est nouvellement sobre et récemment célibataire et « face au diable littéral elle-même, après que son thérapeute à échelle mobile (Cho) lui ait suggéré de passer du temps avec ses démons intérieurs ».

À propos de son implication dans le film, Cho a déclaré: «J’ai adoré l’étrangeté parfaitement tordue de l’histoire et du scénario et j’ai dû m’impliquer. Rivkah est l’avenir gay !!!!!”

Vous pouvez voir une image en avant-première du court métrage ci-dessous.

Gianna première au festival Inside Out à Toronto. Ecole du rock a également été projeté au festival, présenté par Reyes. Elle a noté sur Instagram qu’elle était ravie de retourner à Toronto en tant que Ecole du rock a également été présenté en première dans la ville au Festival international du film de Toronto en 2003. Elle a également déclaré à quel point elle était heureuse que le court métrage puisse être présenté en première le premier jour du mois de la fierté. Entre-temps, Gianna sera ensuite projeté au Palm Springs Shorts Festival, qui se déroulera du 21 au 27 juin.





Jack Black reverra Rivkah Reyes très bientôt

Cette année marque le 20e anniversaire de Ecole du rock, qui a été créée dans les salles de cinéma le 3 octobre 2003. La comédie à succès met en vedette Black en tant que musicien en herbe qui prétend être un enseignant suppléant pour de l’argent rapide, puis forme un groupe avec les élèves de sa classe. Il a été annoncé plus tôt cette année que Black rejoindrait de nombreux acteurs du film pour une réunion du 20e anniversaire.

« Tous ces enfants – creusez ça – ils avaient 10 ans quand nous avons fait ce film et maintenant ils ont tous, genre, 30 ans », a déclaré Black. Divertissement ce soir, promettant qu’il partagera des images de l’événement lorsqu’il se produira. « Nous allons nous réunir et fêter nos 20 ans. Nous aimons jouer. J’ai hâte de voir tous les adultes de Ecole du rock. »

La plupart des autres membres de la distribution devraient être présents avec Black et Reyes. Les autres stars du film incluent Miranda Cosgrove, Joey Gaydos Jr., Robert Tsai, Maryam Hassan, Aleisha Allen, Caitlin Hale, Brian Falduto, Z Infante, James Hosey, Angelo Massagli et Cole Hawkins. Kevin Clark, qui jouait le batteur, est décédé en 2021 des suites d’un accident de voiture.

Tu peux trouver Ecole du rock diffusion sur Paramount+.