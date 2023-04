Jack Black partage les détails de l’intrigue pour Kung Fu Panda 4

Dreamworks avait des choses amusantes à taquiner au CinemaCon cette année. Selon The Hollywood Reporter, alors que le prochain épisode de Trolls obtenu de l’aide d’Anna Kendrick et de Justin Timberlake, Jack Black est monté sur scène pour donner de grandes nouvelles sur le prochain Kung Fu Panda 4. Le film devrait sortir le 8 mars 2024.





Black donne un monologue dramatique, détaillant le film à venir dans lequel «Po fait face à son plus grand défi de tous les temps. Survivra-t-il ? Compte tenu des antécédents de Po en matière de sauvetage de la Chine, c’est un défi de taille !

D’après Noir, Kung Fu Panda 4 présente Po alors qu’il se prépare à devenir le nouveau chef spirituel de la Vallée de la Paix. Mais pour assumer ce nouveau titre, il doit trouver un successeur pour assumer le rôle du Dragon Warrior choisi. Po prend son propre apprenti. Mais en cours de route, un nouveau méchant approche ! Ce nouvel ennemi est le caméléon, qui a le pouvoir d’invoquer les méchants du passé. Po doit se frayer un chemin à travers tous ces méchants afin de sauver la situation.

Le guerrier dragon ressuscite

Quand vous pensez à Dreamworks et à leurs plus grandes franchises, Kung Fu Panda est proche du haut de la liste. Le premier film a été créé en 2008 et a été un grand succès auprès des critiques, du public et au box-office ! Le film a été salué pour son humour burlesque et son message sincère, on peut même l’appeler le film zen parfait. Naturellement, Dreamworks a suivi avec Kung Fu Panda 2 en 2011. Comme son prédécesseur, le film a été un succès retentissant au box-office. Les critiques ont loué le film pour être tout aussi drôle que le premier, mais aussi pour augmenter les éléments émotionnels et plus sombres. Kung Fu Panda 3 a fait son chemin dans les théâtres en 2016, cette fois en empruntant un itinéraire plus léger mais en poursuivant le voyage de Po comme avant. Le troisième opus a également été un succès majeur au box-office, prouvant en outre que la série était un concurrent sérieux dans la bibliothèque Dreamworks. Lorsque Collider a posé des questions sur la possibilité de plus d’aventures avec Po, la réalisatrice Jennifer Yuh Nelson a déclaré que la qualité était la priorité absolue avant de se précipiter dans un autre épisode.

Nous essayons toujours de faire le meilleur film sur lequel nous travaillons. C’est un à la fois. Nous voulons en faire un bijou parfait, puis nous verrons ce qui se passera après. En ce moment, nous nous concentrons vraiment à faire de ce film le meilleur possible. Nous voulons être fiers de notre travail et nous assurer qu’il vaut le talent des animateurs, qui y ont consacré quatre ans d’amour, de sueur et de larmes.

Le co-directeur Alessandro Carloni est intervenu pour accepter.

Avec les suites, nous ne voulons pas essayer de les faire se sentir ouvertes. Nous voulons que cela ressemble à un voyage terminé, et nous pensons que ce film le fait. Et puis, si une histoire fantastique se présente, tant mieux.

Pendant que Dreamworks travaillait sur l’histoire parfaite, comme les fameuses recettes de M. Ping, Po vivait des aventures d’un genre différent. Dans la série originale de Netflix, Kung Fu Panda : Le Chevalier Dragon, Po fait équipe avec un allié improbable sous la forme de Luthera, un chevalier d’Angleterre. Les deux se sont lancés dans une quête pour trouver quatre armes élémentaires de grande puissance. La saison 1 a été créée en juillet 2022 et la saison 2 a été créée en janvier 2023. Alors que Kung Fu Panda les fans attendent depuis longtemps de voir le retour de Po sur grand écran, le compte à rebours est officiellement lancé !