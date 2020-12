J Stone fait équipe avec Nipsey Hussle et Dom Kennedy sur « Lebron James »

Mercredi, le rappeur de la région DMV J Stone a publié son dernier projet La définition de la douleur. Composé de 18 chansons, la bande présente des apparitions d’invités de Dave East, Dom Kennedy, T-Pain et d’autres artistes.

Bien que la vie de Nipsey ait été tragiquement écourtée l’année dernière, le rappeur a pu enregistrer des tonnes de vers en vrac, dont certains ont été donnés à J. Stone, un ami et collaborateur fréquent de Nip. Neighbourhood Nip fournit deux couplets sur le nouvel album, le premier étant son long métrage sur «Lebron James». Nip parle de sortir de la boue sur son couplet sur la chanson, rappant « Balling before my face was in La source/ J’ai fait ma saleté, j’avais mes raisons d’être pauvre, « tandis que Dom délivre le crochet en comparant leur ressemblance au ballon comme la légende de la NBA.

Le regretté rappeur californien fournit également un autre couplet posthume sur « Started Wit Nothin ‘featuring TI

Paroles de citations

Les dernières années j’ai été dans ma zone

Lâche ma nouvelle cassette, ils vont voir sur quel type de merde je suis

Quartier Nip, Dom lié à Stone

Elle n’a jamais vu trois patrons dans la même pièce

Et chaque n * gga autour de nous est des crétins

Ballin ‘comme Lebron salope qui est sur mes mamans