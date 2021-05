J révèle sa jouabilité

SNK nous fait plaisir avec le premier trailer de Metal Slug Code: J, le spin off pour iOS et Android développé par la société chinoise Tencent.

Nous attendions le retour de l’une des meilleures sagas d’arcade de l’histoire des arcades. Ils nous avaient déjà promis l’an dernier que deux titres allaient arriver. Aujourd’hui, le moment est venu de montrer le premier d’entre eux. SNK a publié le premier Metal Slug Code: J trailer, avec de l’action en abondance et beaucoup de jouabilité pour montrer du muscle.

Ce n’est pas la version définitive du titre, tout doit être dit. Le classique SNK entre dans une nouvelle génération avec des graphismes 3D, beaucoup de destruction et des clin d’œil aux titres originaux. Il est à noter que son développement est en charge de Studio TiMi, développeurs de Call of Duty: Mobile et Pokémon Unite, entre autres. Cela signifie que Tencent se chargera de sa publication.

Metal Slug Code: J sera disponible pour les appareils iOS et Android dans le courant de 2021. Il n’a pas été précisé quel modèle de monétisation il suivra, s’il s’agit d’un paiement unique ou d’une autre façon d’obtenir des avantages.

Il convient de mentionner que la réception de Metal Slug Code: J est quelque peu mitigée parmi les fans. Certains louent la bonne traduction des personnages et des paysages de pixel art en modélisation 3D. D’autres, au contraire, sont très mécontents que la saga ait abandonné cette esthétique qui la faisait si briller dans les machines d’arcade des années 90.

Quoi qu’il en soit, tout le monde se calme: ce n’est pas le seul jeu Metal Slug en développement. Les bons gars de SNK avaient déjà promis l’année dernière qu’un nouvel opus était sur la table pour les consoles de jeux de bureau. Quand nous verrons, cela fera débat, mais en attendant, nous aurons ce bonbon sucré à mettre dans la bouche.