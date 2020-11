J Prince suggère que si Benny The Butcher s’enregistrait, il ne se serait pas fait tirer dessus

Benny The Butcher a reçu une balle dans la jambe à Houston la semaine dernière et est maintenant de retour à la maison et se remet de ses blessures.

Selon la police de Houston, le rappeur de Buffalo et quelques amis rendaient visite à un Wal-Mart local lorsqu’ils ont été approchés par cinq hommes, qui les ont volés et ont finalement tiré sur Benny.

Avec la mort par balle de Mo3 et les fusillades de Boosie Badazz et Benny The Butcher, Houston OG J Prince avait quelques suggestions pour que les rappeurs avancent.

Dans une nouvelle interview avec Hocust45th, J Prince a précisé qu’il n’y a rien de mal à s’enregistrer et à avoir une «sécurité» supplémentaire lorsque vous êtes dans d’autres villes.

Bien que Prince ait suggéré que l’enregistrement ne coûterait pas nécessairement de l’argent, il est difficile de penser que ce n’est pas une décision de force à la fin de la journée.

Regardez la vidéo ci-dessous. Cela commence à 14h30.