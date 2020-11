J Prince extorquait DJ Screw à travers son artiste et il ne le savait même pas

Bien que J Prince et DJ Screw soient tous les deux de Houston, ils se sont rencontrés dans des circonstances inhabituelles

Le patron a expliqué comment il avait rencontré la légende décédée sur Drink Champs. [Jump to 1 hour 18 minutes.]

« Screw était un gars vraiment intelligent et unique, même au milieu de maigres », a déclaré Price, ajoutant qu’il n’avait jamais raconté cette histoire auparavant. «Quand j’ai rencontré DJ Screw, DJ Screw a été extorqué par un artiste qui était lié à moi. Mais je ne savais rien de l’extorsion. Mais c’était moi censé lui extorquer. Il payait un artiste tous les mois. , parce qu’ils étaient connectés à moi. Après que lui et moi avons eu l’occasion de nous réunir dans mon bureau, il a dit: « mec, tu n’es rien comme ils disent que tu es. » et je suis comme « ce que tu veux dire? Et il m’a raconté cette merde. Il a dit: » Mec, tu n’as pas eu ton argent? » Je ne sais rien de la merde. Il y a beaucoup de merde qui se passent dont je ne sais rien. Je finis par tomber amoureux de Screw. «