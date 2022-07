Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont officiellement mariés ! Le couple s’est marié samedi, lors d’une « cérémonie intime à Las Vegas », selon une source proche des jeunes mariés.

Photo : bendos_everyday/Instagram

J.Lo a confirmé leur mariage à Vegas dans sa newsletter dimanche et a signé avec son nouveau nom : Mme Jennifer Lynn Affleck.

« La nuit dernière, nous nous sommes envolés pour Vegas, avons fait la queue pour une licence avec quatre autres couples, faisant tous le même voyage vers la capitale mondiale du mariage », elle a écrit. « Nous sommes à peine arrivés à la petite chapelle de mariage blanche à minuit. Ils sont gracieusement restés ouverts tard quelques minutes, prenons des photos dans une Cadillac décapotable rose, évidemment utilisée autrefois par le roi lui-même (mais si nous voulions qu’Elvis lui-même se montre, ça coûtait un supplément et il était au lit). »

« Nous avons lu nos vœux dans la petite chapelle et nous nous sommes donné les bagues que nous porterons pour le reste de nos vies », elle a écrit. « En fin de compte, c’était le meilleur mariage possible que nous aurions pu imaginer. »

Photo : bendos_everyday/Instagram

La saga d’amour de Bennifer est celle qui dure depuis plus de 20 ans. Le couple s’est rencontré en décembre 2001 sur le tournage de la comédie romantique « Gigli », où ils jouaient ensemble des criminels coincés au travail. En novembre 2002, les deux étaient fiancés mais ont décidé de reporter leur mariage. Ils ne sont jamais arrivés dans l’allée et ont annulé leurs fiançailles en janvier 2004. Il a fallu encore 17 ans, y compris les enfants et les mariages, avant qu’ils ne se retrouvent. Affleck a de nouveau proposé à Lopez en avril alors qu’elle prenait un bain moussant.

« J’ai été pris totalement au dépourvu et je l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant en même temps, essayant de comprendre le fait qu’après 20 ans, cela se reproduisait, j’étais sans voix et il a dit, ‘est c’est un oui?’ J’ai dit OUI bien sûr que c’est un OUI ! »

Vous voulez continuer à lire sur Ben Affleck ? Cliquez ici pour découvrir l’histoire des rencontres de la superstar !