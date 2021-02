J.Lo porte une robe de mariée sur une nouvelle photo – mais cela n’a rien à voir avec A-Rod

On dirait que Jennifer Lopez se dirige vers l’autel – mais pas comme on pourrait s’y attendre.

Mardi, la superstar de 51 ans a tweeté une photo d’elle-même dans une belle robe blanche et un chignon élégant. À première vue, les fans pourraient supposer qu’elle se prépare pour ses noces avec son fiancé Alex Rodriguez, qui s’est mis à genoux dans une proposition balnéaire il y a deux ans.

Mais elle vient juste de commencer la production de son dernier film, « Shotgun Wedding ».

Le film d’action-comédie, qui tourne en République dominicaine, suit un couple dont le mariage à destination est détourné par des criminels. Le mois dernier, il s’est retrouvé au milieu d’une tempête médiatique lorsqu’Armie Hammer – qui devait jouer aux côtés de Lopez – a été accusé d’avoir envoyé des messages Instagram dérangeants à plusieurs jeunes femmes. En conséquence, Hammer s’est éloigné du rôle – et quelques semaines plus tard, l’acteur de « Transformers » Josh Duhamel a été engagé pour le remplacer.

«Nous ne pourrions pas être plus heureux pour nos mariés de ce ‘mariage fusil de chasse’», a déclaré Erin Westerman, présidente de la production du Lionsgate Motion Picture Group, dans une déclaration à Variety. et un couple sexy à l’écran et ils seront des partenaires d’entraînement amusants alors que leur mariage à destination de rêve se transforme en un cauchemar mémorable.

Alors que le mariage fictif de Lopez avance à toute vitesse, ses propres vœux sont suspendus pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de coronavirus.

«Personne ne le sait parce qu’en réalité, il n’y a pas de planification pour le moment», a-t-elle déclaré à Hoda Kotb de 45secondes.fr en mai dernier. « Il faut juste attendre de voir comment tout cela se passe, et c’est décevant à un certain niveau. »

Alors qu’elle avouait être «un peu navrée», elle semblait toujours optimiste quant à ses noces.

«Je suis aussi comme, ‘Vous savez quoi? Dieu a un plan plus grand », a-t-elle dit.« Nous devons donc simplement attendre et voir. Peut-être que ça va être mieux. Je dois croire que ce sera le cas. «