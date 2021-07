J.Lo partage des clichés d’été torrides à l’occasion de son 52e anniversaire – y compris une nouvelle photo avec Ben Affleck

Jennifer Lopez fête ses 52 ans avec un visage familier !

La chanteuse « Jenny on the Block » a partagé une série d’instantanés sur Instagram pour célébrer son anniversaire samedi où elle a bercé un bikini à cordes à motifs et un caftan aux couleurs vives sur un bateau.

J.Lo a surpris les fans sur la photo finale du diaporama, partageant une photo d’elle en train de s’embrasser avec son ancien fiancé et son petit ami, Ben Affleck. La nouvelle photo intervient au milieu de mois de rumeurs selon lesquelles les deux se seraient réunis.

« 5 2 … qu’est-ce que ça fait … », a-t-elle légendé le post.

La chanteuse a partagé un deuxième post pour commémorer son grand jour, partageant cette fois une courte vidéo posant sur le pont du bateau dans son bikini et son caftan imprimé. Dans la vidéo, Lopez confirme fièrement son âge à quelqu’un hors caméra, en criant: « 52! »

Le couple présumé a apparemment fait ses débuts sur Instagram vendredi, apparaissant dans un montage photo partagé par Leah Remini de sa récente célébration d’anniversaire. La photo du photomaton de Lopez et Affleck aux côtés de Remini est apparue à la marque des 32 secondes dans la vidéo de montage.

« Je t’aime famille, je t’aime amis qui sont devenus une famille », a écrit Remini en partie dans sa légende.

Il y a eu des spéculations pendant des mois que Lopez et Affleck se seraient réunis peu de temps après que la chanteuse ait mis fin à ses fiançailles de deux ans avec Alex Rodriguez en avril. Lopez et Affleck, surnommés affectueusement « Bennifer », se sont fiancés en 2002 avant de se séparer officiellement deux ans plus tard en 2004.

En mai, l’ancien couple a commencé à laisser entendre qu’ils s’étaient peut-être réconciliés, bien qu’aucun des deux n’ait précédemment confirmé leur relation. Ils ont été aperçus ensemble dans un complexe de luxe du Montana après avoir participé à « VAX LIVE: The Concert to Reunite the World » le 2 mai à Los Angeles.

Le même mois, Affleck a parlé de Lopez pour une couverture d’InStyle, rappelant son éthique de travail tandis que Lopez célébrait son album de 2002 « This Is Me… Then », dédié à Affleck.

Le mois dernier, dans une interview avec 45secondes.fr, Lopez a eu une réponse effrontée pour Hoda Kotb lorsqu’elle a fait allusion à une éventuelle réunion de « Bennifer ».

Hoda a souligné que lorsqu’elle avait vu des photos récentes de Lopez où elle avait l’air heureuse et a demandé si c’était une observation précise.

« La chanson est sortie, cinq ans depuis que nous l’avons fait. Et je crois que ce message d’amour les uns les autres, de rencontre et d’amour n’est jamais plus pertinent qu’il ne l’est en ce moment », a déclaré Lopez, souriant en répondant.

Hoda a répondu: « Attends, c’est à moi que tu parles, tu le sais. »

« Je sais », a déclaré Lopez. « Vous pouvez m’appeler. Vous avez mon numéro !

