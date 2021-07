J.Lo et Ben Affleck ont-ils recréé la vidéo « Jenny from the Block » ?

Jennifer Lopez n’est peut-être pas prête à partager les détails de ses retrouvailles en cours avec l’ex-fiancé Ben Affleck – mais au moins un fan de détective sur Internet pense qu’elle peut expliquer ce qui se passe.

Alors que de nombreux fans conviennent que les deux anciens tourtereaux semblent à nouveau faire de la musique douce ensemble, Caissie St. Onge, co-animatrice du podcast de Busy Philipps, « Busy Philipps’s Doing Her Best », a poussé les choses à un autre niveau au cours du week-end en partageant un énorme d’une théorie du complot des célébrités.

Ben Affleck et Jennifer Lopez à Los Angeles début juillet. Le couple pourrait-il jouer une reconstitution plan par plan de la vidéo de 2002 de Lopez pour « Jenny From the Block »? BG004 / Bauer-Griffin / Images GC

En bref, St. Onge pense que le couple interprète « un remake coup pour coup » de la vidéo de 2002 de J.Lo pour sa chanson à succès « Jenny From the Block » – une vidéo qui mettait en vedette son chéri de l’époque, Affleck .

La scénariste de télévision a mentionné pour la première fois la « possibilité » de son idée lors de l’épisode du podcast du 26 mai, en disant à ses co-animateurs: « J’espère que c’est une théorie qui ne dérange pas les gens ou ne les dérange pas. Mais même si ma théorie est vraie , je suis toujours cool avec ça. »

Le couple arrive à la première de leur comédie romantique « Gigli » en 2003. Frank Trapper / Corbis via Getty Images

St. Onge a souligné que l’année prochaine marque le 20e anniversaire de la vidéo. Une vidéo qui, soit dit en passant, se concentrait sur l’obsession des paparazzi pour la romance du couple.

Elle a également mentionné qu’Affleck, maintenant âgé de 48 ans, avait récemment été vu portant une montre qui ressemblait beaucoup à la montre que Lopez, qui a récemment eu 52 ans, lui a donnée dans la vidéo.

Depuis fin mai, les preuves photographiques ne font que s’accumuler. Et, à présent St. Onge croit que sa théorie est sur l’argent.

Elle a fourni plus d’explications sur sa page Instagram, partageant plusieurs publications remplies de photos similaires de Lopez et Affleck s’embrassant et s’embrassant à la fois de la vidéo et des dernières semaines.

Sa preuve la plus convaincante ? Peut-être les deux photos presque identiques – une de la vidéo et une prise plus récemment – ​​montrant Affleck avec sa main sur le célèbre derrière de J.Lo alors que les deux profitent d’une balade sur un yacht. Et, oui, sur la nouvelle photo, le bikini de Lopez ressemble beaucoup à celui qu’elle portait dans la vidéo.

« Examinons les preuves que j’ai compilées jusqu’à présent », a écrit St. Onge dans une légende. « Ce mois de mai, Ben a été vu portant la montre que J.Lo lui a donnée DANS la vidéo originale JFTB ! En voyant cela, mon premier instinct a été… ils sont en train de refaire la vidéo. Suis-je une sorcière ? Oui. Cela voulait-il dire que je avait raison ? Nous verrons.

« Le 14 juin, B & J ont été photographiés lors d’un dîner ensemble, par des paparazzi. Les gens se sont concentrés sur le fait qu’il s’agissait de leur premier baiser public depuis le redémarrage de leur histoire d’amour. *Je* me suis concentré sur le placement de tout à ce dîner, y compris le angle à partir duquel les paps tournaient. Très similaire aux plans de B & J au dîner secrètement tournés par paps dans la vidéo JFTB ! » elle a continué. « Jen semble même porter une coiffure haut/bas similaire. »

Elle a poursuivi: « Est-ce que cela a confirmé que j’étais sur la bonne voie? Pas tout de suite. J’ai dit: » Appelez-moi quand ils seront sur un yacht ensemble. C’est à ce moment-là que je saurai. , bikini. Embrasser. L’a-t-il embrassée sur le yacht ? Je ne sais pas, je suppose que nous le saurons quand la vidéo sortira, ce que je suis maintenant sûr à 98% de se produire », a-t-elle écrit.

« SI QUELQU’UN VOIT BEN METTRE DE L’ESSENCE DANS LA VOITURE DE JEN, APPELEZ-MOI IMMÉDIATEMENT », a-t-elle ajouté.

St. Onge a déclaré qu’elle savait que sa théorie rendait certains fans « nerveux » car cela pouvait signifier que « la romance est une imposture ». Mais elle n’y croit pas forcément.

« Les gars, non. Ce n’est pas ce que quelqu’un dit ici. Je crois que la romance est aussi réelle que la première fois, d’accord ? Je suis là pour ça et je les encourage », a-t-elle écrit. « Mais je veux aussi cette vidéo. »

Elle a ajouté: « PS S’ils ne refont pas cette vidéo pendant 20 ans, la seule autre explication est qu’ils reconstituent inconsciemment chaque scène sans se rendre compte que c’était une période charnière dans leur vie. Ce qui serait profondément romantique. MAIS AUSSI PROFONDEMENT DÉCEVANT POUR MOI ! »