J.Lo et Ben Affleck font leurs débuts sur Instagram à la fête d’anniversaire de Leah Remini

« Bennifer » vient-il de devenir officiel sur Instagram ?

Jennifer Lopez, 51 ans, et Ben Affleck, 48 ans, sont apparus ensemble dans un montage photo sur Instagram posté par l’actrice Leah Remini, une amie proche de Lopez – ne faisant qu’alimenter les spéculations selon lesquelles J.Lo et Affleck sont à nouveau un élément.

Attendez, Bennifer vient-il de faire ses débuts sur Instagram ? leahremini/Instagram

Lopez, Affleck et Remini ont posé ensemble dans ce qui ressemble à une photo de photomaton franche des récentes célébrations d’anniversaire de Remini, avec Affleck enroulant ses bras autour des deux femmes.

L’image apparaît à la marque des 32 secondes dans le montage.

« Je t’aime famille, je vous aime amis qui sont devenus une famille », a légendé Remini son diaporama de photos, qui était sur la chanson « Kiss Me More » de Doja Cat avec SZA.

Des rumeurs autour d’une éventuelle réunion entre Lopez et Affleck circulent depuis des mois maintenant. Le couple, connu sous le nom de « Bennifer » lorsqu’ils étaient ensemble, s’est fiancé en 2002 et s’est séparé en 2004.

Après que Lopez et son fiancé de l’époque, Alex Rodriguez, ont mis fin à leurs fiançailles de deux ans en avril, des indices ont commencé à émerger selon lesquels J.Lo et Affleck ravivaient leur romance après près de deux décennies.

En mai, ils ont été vus ensemble dans un complexe de luxe du Montana, et plus tard dans le mois, Affleck a été aperçu portant ce qui ressemble à une montre que J.Lo lui a offerte lorsqu’ils sortaient ensemble au début des années 2000.

De nombreux fans se sont également demandé si Lopez laissait tomber un indice subtil sur le retour de « Bennifer » avec une publication Instagram célébrant son album de 2002, « This Is Me… Then », qui était dédié à Affleck.

J.Lo et Affleck n’ont pas encore confirmé qu’ils sont à nouveau en couple, bien que Lopez ait peut-être donné un indice sournois sur leur relation lors d’une récente interview avec Hoda Kotb de 45secondes.fr.

Hoda parlait au chanteur et acteur de la récente réédition de sa chanson « Love Make the World Go Round », qu’elle a écrite avec Lin-Manuel Miranda il y a cinq ans en hommage aux victimes de la fusillade de la discothèque Pulse à Orlando.

Lorsque Hoda a remarqué que Lopez avait l’air heureuse chaque fois qu’elle était photographiée avec Ben Affleck ces jours-ci, J.Lo a répondu avec un sourire.

« La chanson est sortie, cinq ans que nous l’avons fait. Et je crois que ce message d’amour les uns les autres, de rencontre et d’amour n’est jamais plus pertinent qu’il ne l’est en ce moment.

