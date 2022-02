J. Lo et Ben Affleck étaient la quintessence du bonheur sur le tapis rouge pour son nouveau film

Se mettre à l’aise !

Jennifer Lopez et Ben Affleck n’avaient d’yeux que pour l’autre lorsqu’ils ont assisté à la première de la nouvelle comédie romantique de Lopez, « Marry Me ».

Le couple a peut-être gardé leur romance secrète lorsqu’ils ont ravivé leur relation l’année dernière, mais ils ont célébré leur amour ouvertement mardi soir avec beaucoup de PDA sur le tapis rouge.

La façon dont ils se regardent… Jordan Strauss / AP

« C’est une super soirée de rendez-vous. Nous sommes super heureux », a déclaré Lopez à « ET ». « Qu’est-ce que je peux te dire ? Nous passons juste un bon moment.

Dans « Marry Me », Lopez joue la pop star Kat Valdez, qui découvre que son fiancé la trompe juste avant son mariage public, et décide d’épouser un fan de la foule (Owen Wilson) sur place.

Bien que Valdez et Lopez ne soient « pas exactement le même personnage », l’acteur et chanteur a déclaré que certains aspects de son protagoniste « Marry Me » étaient définitivement inspirés par sa propre vie.

« C’est une artiste du disque, elle a sa propre entreprise, elle fait du branding, elle a vécu sa vie sous les yeux du public, a eu des hauts et des bas dans une relation – tout ce à quoi je pouvais m’identifier, je voulais évidemment le mettre dans le film », a déclaré Lopez à « ET ». « Donc, ce fut une bonne petite méta-expérience pour moi. »

Lopez et Affleck se sont regardés dans les yeux sur le tapis rouge. Jordan Strauss / AP

Lopez, 52 ans, portait une robe babydoll blanche en dentelle lors de la première tandis qu’Affleck, 49 ans, avait l’air pimpant dans un costume sombre et une chemise boutonnée blanche.

Entre la robe blanche de Lopez et le costume traditionnel d’Affleck, certains fans se sont demandé si leurs tenues de « rendez-vous amoureux » envoyaient réellement un message subtil.

« Est-ce que c’est le jour de leur mariage, puis-je demander, la façon dont elle est habillée – :)) », a déclaré un fan dans un ton ironique tweeter.

Une autre personne a tweeté une photo de Lopez embrassant Affleck avec le titre de son film, « Marry Me », en grosses lettres en arrière-plan.

« JLo laisse tomber des indices avec ce film, j’espère que Ben comprendra », a plaisanté le fan.

Ils sont si mignons ensemble. Mario Anzuoni/.

Pour l’instant, Lopez et Affleck semblent heureux d’être ensemble, n’ayant rendu public que récemment leur nouvelle romance. Comme les fans de « Bennifer » au début des années 2000 s’en souviendront peut-être, ils se sont fiancés en 2002 mais ont arrêté en 2004.

Puis l’année dernière, après que Lopez et son ancien fiancé, Alex Rodriguez, ont annulé leurs fiançailles, elle et Affleck se sont reconnectés – et après des mois de spéculation, ils ont finalement rendu public leur relation.

Lopez a déclaré vouloir garder les détails de leur relation plus privés cette fois-ci. Valérie Macon / AFP – Getty Images

Bien que leur chimie semble plus forte que jamais, ils ne reprennent pas là où ils se sont arrêtés.

Comme Lopez l’a récemment partagé sur AUJOURD’HUI avec Hoda et Jenna, elle et Affleck protègent davantage leur vie privée cette fois-ci, en particulier à l’ère des médias sociaux.

« Je pense que lorsque Ben et moi étions plus jeunes et que nous étions ensemble, c’était quelque chose que nous étions juste en quelque sorte là-bas avec notre relation », a déclaré Lopez. «Je pense que nous sommes plus âgés maintenant, nous avons des enfants et nous avons un sens des responsabilités différent, et nous avons beaucoup plus d’expérience et nous sommes juste à un endroit différent de notre vie.

« Nous allons essayer de garder autant que possible le partage de notre bonheur », a-t-elle ajouté, « tout en le gardant très sacré et proche de nos propres cœurs. »