J.Lo a inclus un clin d’œil subtil aux fiançailles de 2002 avec Ben Affleck dans les photos du 52e anniversaire

Le message du 52e anniversaire de Jennifer Lopez est le cadeau qui continue de donner.

Samedi, le chanteur a partagé une série de photos sur Instagram pour célébrer l’occasion, et les fans aux yeux d’aigle ont remarqué dans l’un des plans solo une impression encadrée en noir et blanc presque entièrement découpée dans le cadre. Il semble être une photo du couple faisant de la moto ensemble, qui est apparu à l’origine dans le numéro de mars 2003 de Vanity Fair. Affleck était la star de la couverture au milieu de leur engagement de haut niveau.

À l’époque, il avait déclaré au magazine sa fiancée d’alors : « Jennifer est une femme vraiment merveilleuse et fabuleuse, intelligente et intéressante. Passer du temps avec elle fait de moi une personne meilleure et plus heureuse. Elle m’impressionne tous les jours. Il vaut mieux pour moi être avec elle que sans elle. C’est pourquoi j’ai pris cette décision, même si d’autres choses doivent être sacrifiées. »

Dans son récent message d’anniversaire, Lopez a également partagé une nouvelle photo d’elle embrassant l’acteur, confirmant apparemment les rumeurs selon lesquelles ils seraient de nouveau ensemble 17 larmes après leur séparation. Le couple a commencé à se fréquenter en 2002, s’est fiancé en novembre de la même année, puis l’a reporté avant de se séparer début 2004.

La chanteuse « Jenny on the Block » a épousé Marc Anthony en 2004, avec qui elle partage les jumeaux de 13 ans Emme et Max. Le couple a divorcé en 2014. Affleck et Jennifer Garner se sont mariés en 2005 et ont eu trois enfants ensemble : Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, 9 ans. Le couple a finalisé son divorce en 2018 après une longue séparation.

Lopez et Affleck ont ​​déclenché des rumeurs de réconciliation au cours des derniers mois après sa séparation de l’ex-fiancé Alex Rodriguez en avril. Ils ont été aperçus ensemble dans un complexe de luxe du Montana en mai et à nouveau plus tard ce mois-ci à Miami. Et il y a quelques jours à peine, ils ont fait leurs débuts sur Instagram dans une série de photos postées par l’actrice Leah Remini, une amie proche de Lopez.

