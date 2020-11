J-Hope de BTS révèle où il a eu l’inspiration pour la chanson autodidacte “Dis-Ease”

Dans une nouvelle interview avec Magazine Weverse, BTSde J-Hope partageait les sentiments crus et honnêtes derrière «Dis-easy» – le nouveau ÊTRE chanson qu’il a composée et co-écrite avec RM, Suga, et Jimin.

Au cours de sa carrière, J-Hope a participé à l’écriture des paroles de plus de 100 chansons, avec des crédits supplémentaires de compositeur et de producteur sur plusieurs. Donc, naturellement, faire une chanson comme «Dis-eas» n’était pas une expérience entièrement nouvelle – mais c’était différent de beaucoup de ses autres œuvres.

J-Hope a expliqué que chaque fois qu’il fait une chanson, il commence par le refrain avant de passer au premier couplet. Mais, quand il a fait pour la première fois le refrain de “Dis-eas”, J-Hope dit que ça ne lui semblait pas tout à fait normal: “la [chorus] je me sentais optimiste, mais je pensais que le thème général ne devrait pas être trop ludique«.

Cette [upbeat vibe] ne refléterait pas ce que je ressentais. – J-Hope

Cependant, alors que le thème du «mal-être» est un peu lourd, J-Hope a aimé la juxtaposition entre les deux sentiments. Selon le rappeur-écrivain, lorsque le thème «fusionne avec le rythme, on a l’impression que la chanson essaie de se dépasser et de rester positive«. Pour que tout se réunisse, il en a ajouté “scratch” et “bbyap bbyap bbyap»Dans le refrain.

Puis a commencé à penser: «Aha! Je ferais mieux d’appeler cette chanson «Dis-easy». » – J-Hope

Mais d’où vient l’inspiration derrière les paroles de «Dis-easy» elles-mêmes? Comme vous l’avez peut-être déjà deviné à partir de lignes telles que “Même si je crie, j’ai faim de réalisations tous les jours«, J-Hope dit que ses paroles ont été inspirées par sa relation avec son travail.

Lorsque les BTS étaient très actifs et occupés tous les jours, J-Hope dit qu’il se disait souvent: «Ugh, j’ai besoin d’une pause«. Cependant, lorsque la pandémie a frappé et que les membres du groupe se sont retrouvés avec plus de temps libre, J-Hope s’est surpris en disant le contraire: «Ugh, je veux travailler«.

[Before the pandemic,] J’étais trop occupé pour réfléchir au travail lui-même. – J-Hope

Le rappeur a poursuivi en expliquant que les changements dans la carrière de BTS l’ont amené à examiner de plus près pourquoi avoir enfin une chance de se reposer était “dérangeant“Lui, et pourquoi il a ressenti le”besoin de travailler dans de telles circonstances«. Cela lui a également permis de réaliser qu’il évitait de faire face à ses problèmes liés au travail.

[I thought,] est-ce une maladie professionnelle? – J-Hope

Finalement, il a réalisé que «le travail est une sorte de vilain petit canard«… Cela lui donne une bonne énergie, mais il a aussi besoin de la bonne énergie qu’il tire du repos. J-Hope a avoué qu’il ressent “vivant“Quand il travaille sur la musique ou interagit avec les fans, et se sent”anxieux»Quand il doit s’arrêter. Mais, en même temps, il y a aussi des moments où il ne veut pas travailler.

En écrivant sa part de la chanson, il a décidé d’exprimer cette partie de lui-même. J-Hope dit que ce qui est génial avec la musique, c’est qu’il peut vraiment partager ce qu’il pense »de belles manières«-»même des sentiments de tristesse ou de dépression«.