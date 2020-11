J-Hope de BTS a accidentellement divulgué la piste «BE» «Dis-Ease» des mois avant sa sortie

BTS sont les rois des spoilers, car il y a eu de nombreux moments où ils ont accidentellement laissé tomber des spoilers.

Dans leur album récemment sorti, ÊTRE, le le morceau «Dis-Ease» a été composé et écrit par J-Hope, et co-écrit par RM, Suga, et Jimin. Cependant, la chanson a été accidentellement divulguée par J-Hope des mois avant sa sortie officielle!

En juin 2020, J-Hope a fait une émission en direct dans son studio de musique. Pendant l’émission en direct, J-Hope a commencé à travailler sur une chanson. Cependant, il ne se rendait pas compte que l’audio de la musique pouvait être entendu par tout le monde. Cela est arrivé au point où un membre du personnel a dû venir lui faire savoir ce qui se passait. Après que le membre du personnel lui ait annoncé la nouvelle, J-Hope a baissé le volume et a mis fin à la diffusion.

Le personnel a frappé à la porte parce que Hobi n’est pas conscient qu’il est en train de spoler une chanson shsjsk comme il a dit « Holy shit » en minuscule après 😭😂 pic.twitter.com/5gWNeImxao – TIN- 틴 ⁷🌷 (@taebokkiii) 5 juin 2020

Eh bien, quelques mois plus tard, et cette chanson est sortie officiellement, et il se trouve que c’est «Dis-Ease»! Après ARMÉEs (fandom de BTS) a découvert cela, ils ne pouvaient s’empêcher de rire de tout l’incident.

DIS-EASE ÉTAIT VRAIMENT LA CHANSON QUI HOSEOK A FUIT ACCIDENTELLEMENT OH NY HOF pic.twitter.com/Bq0VzkKN1h – ◡̈ (@jhopestudio) 20 novembre 2020

Voici l’audio complet de « Dis-Ease » ci-dessous!