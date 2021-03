J Balvin présente le clip vidéo de «Ma G», son nouveau single

J Balvin a présenté à ses fans une nouvelle chanson intitulée «Ma G« , Qui serait le premier single de son prochain album, qui est toujours en attente de confirmation officielle. La chanson est accompagnée d’un clip vidéo coloré filmé en Medellin Colombie, ville natale de l’exposant latin du reggaetón.

L’artiste vient de faire ses débuts cette chanson dans la nuit du samedi 27 février, lors du match de boxe entre les Mexicains Saúl «el canelo» Álvarez contre le turc Avni Yildirim dans la ville de Miami, Floride. J. Balvin Il aurait accompagné le Mexicain sur le ring, interprétant la chanson avant le combat.

Outre cette nouvelle chanson, J. Balvin a été signé pour faire partie d’un album spécial pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise de Pokémon, même qui présentera d’autres exposants musicaux d’aujourd’hui comme Katy Perry Oui Post malone, même qui a organisé un concert virtuel ce week-end.

Balvin, Perry et Malone sont seulement trois des 11 artistes appartenant à Groupe de musique universel faire partie de ce matériel intitulé « Pokémon 25: L’album», Dans lequel les artistes présenteront des thèmes spéciaux liés au thème de la franchise. Qui seront les huit autres artistes, qui auront leur vidéoclip respectif, n’ont pas encore été confirmés.

«Nous sortirons avec une chanson folle. Cela restera dans les oreilles de tous », déclarait-il Balvin dans une conversation avec Pierre roulante. «C’est facile de faire une chanson de Pokémon si vous voulez cette base de fans, mais nous n’avons pas l’esprit fermé. Nous voulons que tout le monde entre dans l’ambiance de Pokémon».

Au cours de la dernière année, l’artiste s’est associée à Dua Lipa, Bad Bunny Oui Tainy avec un thème intitulé « Un jour (un jour)« , Qui faisait partie de son album »Couleurs», Lancé en mars dernier. Un mois seulement après ce lancement, Balvin confirmerait avoir été testé positif au coronavirus.

A travers une vidéo filmée dans sa ville natale, diffusée via ses réseaux sociaux, l’artiste a demandé à ses fans de se plier aux ordres restrictifs de leurs pays respectifs afin de réduire l’impact de la pandémie. Malgré des signes de travail sur un nouvel album, jusqu’à présent Balvin Il ne l’a pas confirmé.