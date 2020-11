IZ * ONE en discussion sur l’opportunité de se dissoudre ou non en avril prochain

Ça ressemble à un groupe de filles IZ * ONE pourrait être dissous au début de l’année prochaine. Ce groupe coréen-japonais a été créé par Mnetprogramme d’audition de Produire 48 en 2018. Leur contrat de 2 ans et 6 mois avec CJ E&M touche à sa fin et ils semblent avoir tendance à ne pas renouveler leur contrat.

Selon les médias, ils ont reçu les avis des agences de chaque membre et sont passés à l’idée de dissolution. Cependant, comme ils ont encore cinq mois avant l’expiration de leur contrat, ils écouteront une dernière fois les opinions des membres avant de prendre une décision officielle.

Une agence membre a déclaré: «Les pensées des membres sont les plus importantes. Ils font de la promotion depuis longtemps et ont reçu beaucoup d’amour des fans. La majorité est d’avis qu’ils en ont fait assez en tant que groupe. »

Ils ont ajouté, «Les membres se préparent actuellement pour un nouvel album. Ils assisteront également à la cérémonie de fin d’année et prévoient donc de discuter de la prise d’une décision finale au début de l’année prochaine.

Le potentiel de dissolution du groupe a commencé au Japon, car ils ont annoncé que le groupe publierait son premier livre photo en mars avant de se dissoudre en avril.

Si IZ * ONE prend la décision finale de se dissoudre en avril prochain, tous les groupes créés via le Produire la série se sera dissoute.

Les producteurs du Produire ont déjà admis avoir manipulé les votes des téléspectateurs.