iX. Tout sur le nouveau SUV électrique phare de BMW

Premier modèle racine électrique de BMW depuis le lancement de l’i3 il y a sept ans, le nouveau BMW iX marque le début d’une nouvelle ère chez les hôtes de la marque bavaroise.

Dans un premier temps, sa désignation, iX – pas de numéro à accompagner -, vise à représenter sa position au sommet de l’offre électrique de BMW, servant de «vitrine» de la capacité technologique de la marque.

Anticipée par Vision iNext, la BMW iX cible des modèles comme l’Audi e-tron ou la Mercedes-Benz EQC et représente, selon BMW, une redéfinition du concept SAV (Sports Activity Vehicle).

Typiquement BMW

Avec la largeur et la longueur d’un X5, la hauteur d’un X6 et avec des roues de la même taille que celles utilisées par le X7, l’iX ne cache pas d’être une BMW à l’extérieur, bien qu’il soit visible d’essayer de nouvelles solutions (double jante, optique , etc.) que, jusqu’à présent, nous n’avons vu que dans votre concepts.

Une grande partie de cette identité est due, bien sûr, à l’énorme «double rein» (cela semble être une nouvelle «norme» chez BMW) qui est couvert. Il cesse de servir les objectifs habituels de la réfrigération, car il n’y a pas de moteur à combustion derrière lui, et commence à abriter les chambres, le radar et plusieurs capteurs.

Fortement inspirée du prototype iNext qui l’avait anticipé en 2018, la BMW iX dispose également de portes sans monture et est le premier modèle moderne de la marque à disposer d’un capot de type coque qui … ne s’ouvre pas – avec le moteur électrique, il n’est plus nécessaire de jeter un coup d’œil sous la capuche.

Avec une conception axée sur l’amélioration de l’aérodynamique (le coefficient, le C X , vaut 0,25), l’iX renonce aux ornements esthétiques sur le côté, même avec des poignées de porte intégrées.

Les phares à LED sont standard et peuvent éventuellement utiliser la technologie laser. Pour ceux qui veulent une BMW iX plus sportive, ce sera disponible avec le déjà traditionnel pack division M qui offre un design plus agressif, comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Avec le « doigt » de la division M, l’iX acquiert un look plus agressif, grâce au nouveau pare-chocs avant.

Conçu de l’intérieur vers l’extérieur

Selon Domagoj Dukec, vice-président de BMW Design, le nouvel iX a été conçu «de l’intérieur vers l’extérieur». Selon lui, dans ce processus, une attention particulière a été accordée à la création d’un intérieur moderne, cosy et minimaliste ».

Le résultat était une cabine à cinq places, un plancher plat et où l’espace est l’un des principaux arguments (selon BMW, il est comparable à celui proposé par le X7). La capacité du coffre promet d’égaler la valeur présentée par le X5: 650 litres.

Avec un look minimaliste, l’intérieur de la BMW iX utilise des matériaux naturels et recyclés et introduit un volant de forme hexagonale à la marque allemande.

Équipé de l’écran incurvé BMW et d’un affichage tête haute, la BMW iX se distingue également par l’adoption d’une console centrale (ou d’un accoudoir?) qui ressemble plus à un meuble.

Avec des finitions en bois, les commandes semblent y être intégrées et sensibles au toucher (au revoir les boutons). On y trouve également une nouvelle version de la commande rotative du système iDrive.

Pouvoir de «donner et vendre»

Basé sur une nouvelle base de type cadre de l’espace en aluminium qui supporte une structure en polymères de fibres de carbone renforcées (CFRP), la BMW iX voit également sa carrosserie utiliser une combinaison de plastique composite, de CFRP et d’aluminium.

Pourtant, bien que totalement nouvelle, cette solution est, selon Frank Weber, directeur de la recherche et du développement chez BMW, «hautement compatible» avec la plate-forme CLAR utilisée, par exemple, dans les séries 3 ou X5 plus conventionnelles.

Équipée de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive – qui comprend deux moteurs électriques, une technologie de charge et une batterie – la BMW iX a vu son bloc d’alimentation abdiquer l’utilisation de terres rares dans sa production.

Au total, les deux moteurs offrent à la BMW iX une puissance maximale de plus de 500 ch (370 kW) qui sont envoyées sur les quatre roues et permettent à l’iX d’être boostée jusqu’à 100 km / h en moins de 5s.

L’efficacité n’a pas été négligée

Selon BMW, le développement de la nouvelle iX n’était pas uniquement axé sur les performances et la puissance. La preuve en est que la marque bavaroise annonce une consommation d’énergie de 21 kWh / 100 km, une valeur mesurée compte tenu des dimensions généreuses et, nous le supposons, de la masse du SUV électrique.

Maintenant, en tenant compte du fait que la batterie a une capacité brute de plus de 100 kWh, BMW promet une autonomie de plus de 600 km selon le cycle WLTP exigeant.

Quand vient le temps de recharger l’iX, il est possible de le faire en utilisant une charge rapide allant jusqu’à 200 kW. Dans ces cas, la batterie peut être chargée de 10 à 80% en moins de 40 minutes. De plus, dans ces conditions, il est possible de restaurer plus de 120 km d’autonomie en seulement dix minutes.

Quand arrive la BMW iX?

Avec le démarrage de la production prévu pour le second semestre 2021 à l’usine de Dingolfing (oui, la même où le M4 sera produit, entre autres modèles), la BMW iX devrait arriver sur le marché à la fin de l’année prochaine.