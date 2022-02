Ivan Reitman, réalisateur et producteur prolifique de Ghostbusters, décède à 75 ans

Légendaire chasseurs de fantômes Le producteur Ivan Reitman est décédé samedi dans son sommeil à la maison, comme l’a rapporté l’Associated Press. Reitman était le producteur à succès derrière plusieurs grandes comédies comme Maison des animaux et bien sûr, Chasseurs de fantômes, Sans aucun doute, le monde pleurera la mort d’une autre icône du cinéma avec cette perte énorme. Il avait 75 ans.

« Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie », ont déclaré les enfants Jason Reitman, Catherine Reitman et Caroline Reitman dans un communiqué commun. « Nous sommes rassurés que son travail de cinéaste ait apporté rire et bonheur à d’innombrables personnes dans le monde. Pendant que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l’ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le fils de Reitman, Jason Reitman, a récemment réalisé et co-écrit SOS Fantômes : l’au-delà et a souvent dit que le film était une lettre d’amour au travail de son père sur les films originaux. Ivan a pu voir le travail de son fils prendre vie l’été dernier avec le film à succès qui a été acclamé par la critique.

Ivan Reitman était l’un des plus grands esprits comiques d’Hollywood







Ivan, dont la grande rupture est venue de Maison des animaux de National Lampoonest devenu l’un des principaux esprits et producteurs de plusieurs des comédies les plus grandes et les plus scandaleuses d’Hollywood de Rayures au premier rôle principal de Bill Murray, Boulettes de viande. Bien sûr, il ne fait aucun doute que l’œuvre la meilleure et la plus prolifique de Reitman est venue sous la forme pas si spectrale de Chasseurs de fantômes. Le film de 1984 avec Bill Murray, Harold Ramis, Dan Aykroyd et Ernie Hudson a maintenant engendré deux suites, et un redémarrage avec un casting entièrement féminin en 2016. Cependant, cela mis à part, son travail sur chasseurs de fantômes a engendré des bandes dessinées, des dessins animés, des marchandises, des livres, des jeux vidéo et a en effet façonné la culture pop pour le mieux. Reitman a également essayé ses talents de réalisateur dans des comédies telles que Dave, flic de la maternelle, et Jumeaux.





L’année dernière, alors qu’il était en tournée de presse avec son fils Jason, Ivan, qui a fait une apparition dans Vie après la mort, a été interrogé sur son chef-d’œuvre, et comment il a continué à fasciner, et même à grandir. Il a eu une excellente réponse en disant: «J’ai toujours eu une sorte d’approche sincère de la comédie. Je l’ai pris au sérieux même si c’était un film d’horreur et une comédie, je sentais qu’il fallait en quelque sorte le gérer de manière réaliste et honnête.

Né à Komarmo, en Tchécoslovaquie en 1946, fils d’un propriétaire d’usine de vinaigre, Reitman restera comme l’un des meilleurs producteurs de comédie de tous les temps, sinon le meilleur. C’est un héritage dont son fils Jason et ses filles Catherine Reitman et Caroline Reitman peuvent être fiers et se joindre à des millions de fans du monde entier unis dans le chagrin et la célébration d’une carrière magnifique et primée. Nos pensées vont vers eux en ce moment douloureux. On se souviendra toujours d’Ivan pour son travail incroyable et son héritage vivra pour toujours. Repose en paix.









Moon Knight apportera « un nouveau niveau de brutalité » au MCU Le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que Moon Knight allait repousser les limites et apporter un changement de ton à l’univers cinématographique Marvel.

Lire la suite





A propos de l’auteur