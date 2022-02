Ivan Reitman rappelé par les stars de la franchise Ghostbusters

Le cinéaste légendaire Ivan Reitman est décédé ce week-end à l’âge de 75 ans, laissant sa famille, ses amis et ses fans du monde entier se sentir le cœur brisé par cette perte. Reitman, qui a réalisé l’original chasseurs de fantômes film avec sa première suite SOS Fantômes IIretourné pour produire l’année dernière Ghostbusters : l’au-delà. Le fils du producteur et réalisateur du film, Jason Reitman, a posté un message sur Instagram commentant la perte de son père.

« J’ai perdu mon héros », écrit-il en postant plusieurs photos de famille. « Tout ce que je veux au monde, c’est la chance de raconter une histoire de plus à mon père. Il est issu d’une famille de survivants et a transformé son héritage en rires. Merci pour les nombreux messages de gentillesse. Profitez de ses films et souvenez-vous de ses dons de conteur . Rien ne le rendrait plus heureux. »

Certains chasseurs de fantômes les membres de la distribution ont également exprimé leur chagrin face à la mort de Reitman. Selon Deadline, Dan Aykroyd a déclaré dans un communiqué : « Je ressens un chagrin aujourd’hui pour Geneviève, Catherine, Caroline, Jason et leur famille. La perte de mon ami, collaborateur, champion et l’un des derniers grands talents créatifs de l’ÈRE DU GRAND ÉCRAN me bouleverse. Maintenant, le jeudi, qui vais-je appeler ? »

« Je suis profondément attristé par la perte d’Ivan’ Reitman », écrit l’acteur de Winston Zeddemore Ernie Hudson dans un tweet. « Vraiment un grand homme et cinéaste que j’ai eu l’honneur et le privilège de connaître et de travailler avec. Sincères condoléances à Jason et à toute la famille. Qu’il RIP. »

SOS Fantômes : l’au-delàCarrie Coon de ajoute: « Travailler avec Ivan a été un honneur et un plaisir et je suis tellement reconnaissante d’avoir été invitée dans l’univers qu’il a aidé à construire, un univers qui continue de résonner auprès des fans du monde entier. »

Paul Feig, directeur de Ghostbusters : répondez à l’appel, a également pris la parole en l’honneur de Reitman. Feig a déclaré sur Twitter : « Je suis sous le choc absolu. J’ai eu l’honneur de travailler si étroitement avec Ivan et ce fut toujours une telle expérience d’apprentissage. Il a réalisé certaines de mes comédies préférées de tous les temps. Nous tous dans la comédie lui devons vraiment beaucoup. Merci pour tout, Ivan. Vraiment. »

« L’un des moments les plus spéciaux pour moi a été après notre dernière projection test de SOS Fantômes : ATC après avoir fait quelques reprises et nos scores ont explosé. Ivan m’a rencontré dans le hall et m’a dit : « Je suis tellement content pour toi que j’ai envie de pleurer. C’est le genre d’homme généreux qu’il était », a déclaré Feig dans un tweet de suivi. « Envoyer tant d’amour au grand Jason Reitman pour la perte de son incroyable père Ivan. Jason et Ivan m’ont toujours soutenu tout au long de ma carrière et je ne pourrai jamais vraiment les remercier tous les deux. C’est un si triste jour. »





Ivan Reitman savait que la chanson thème de Ghostbusters serait un succès





Ray Parker Jr.

Se souvenant d’Ivan Reitman, Ray Parker Jr. a parlé avec Variety de la façon dont le chasseurs de fantômes le réalisateur était le seul à voir le potentiel de la chanson thème emblématique du film. Non seulement cela, Reitman était tellement excité à l’idée de réaliser la version du clip vidéo que même Parker lui-même s’est demandé ce que Reitman avait vu dedans.

« C’est lui qui a choisi la chanson – tout le monde pensait que c’était un peu fou », dit Parker. « Ivan m’a appelé et m’a dit : ‘J’aime ce que tu fais avec ça, est-ce que ça peut être plus long ? Est-ce que tu peux en faire un disque ? Est-ce que ça peut être autre chose ?’ Je pensais que c’était bien pour le film mais je me disais : ‘Tu veux faire un enregistrement hors de cela? Mais il l’entendit clairement. Dans les parties que j’ai rendues, certaines étaient censées être des parties de fond, mais il ne m’a même pas laissé la rechanter ! Il a dit: « J’aime la façon dont vous le signez, l’argot et tout » – alors nous avons gardé la démo parce qu’il a tout aimé. »





Parker a ajouté: « Il pensait que c’était un succès alors que personne d’autre ne l’a fait – y compris moi-même! C’est ainsi que les choses ont changé et nous avons eu le [longer official] version, et il était tellement excité par la chanson qu’il voulait réaliser la vidéo – c’est la seule vidéo qu’il ait jamais réalisée – et il y avait un [extended] version et elle est sortie à la radio, puis ils ont assemblé l’album. Donc ça a été une expérience incroyable au cours des, qu’est-ce que c’est, 38 ans ? »

De toute évidence, Ivan Reitman comptait beaucoup pour tant de gens, et il nous manquera à jamais. Repose en paix.





