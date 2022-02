Ivan Reitman, cinéaste derrière « Ghostbusters » et « Animal House », décède à 75 ans

Le producteur-réalisateur Ivan Reitman, dont les comédies à succès des années 70 et 80 comprenaient le blockbuster spookfest « Ghostbusters », est décédé dans son sommeil le 12 février à Montecito, en Californie, a confirmé sa famille à l’Associated Press. Il avait 75 ans. La cause du décès n’a pas été révélée.

« Notre famille pleure la perte inattendue d’un mari, d’un père et d’un grand-père qui nous a appris à toujours rechercher la magie dans la vie », ont déclaré ses enfants, le réalisateur Jason Reitman, Catherine Reitman et Caroline Reitman via une déclaration commune. « Nous sommes rassurés que son travail de cinéaste ait apporté rire et bonheur à d’innombrables personnes dans le monde. Alors que nous pleurons en privé, nous espérons que ceux qui l’ont connu à travers ses films se souviendront toujours de lui. »

Le réalisateur Ivan Reitman pose pour un portrait à Beverly Hills, en Californie, le vendredi 7 janvier 2011. Matt Sayles / AP

Né en Tchécoslovaquie et élevé au Canada (où il a rencontré pour la première fois de jeunes comédiens comme ses dernières stars Dan Aykroyd et Rick Moranis), Reitman a fait sa première grande impression en tant que producteur de « National Lampoon’s Animal House » (1978), le fou, sauvagement comédie de fraternité à succès qui a présenté la star de « Saturday Night Live » John Belushi au grand écran.

Il est rapidement passé à la réalisation de longs métrages, et ses deux premiers succès ont propulsé un autre luminaire « SNL », Bill Murray, à l’échelon supérieur de la célébrité du cinéma: « Meatballs » (1979), qui présentait Murray en tant que conseiller de camp anarchique, et la comédie de service » Stripes » (1980), avec l’acteur-écrivain Harold Ramis.

Aussi formidables que soient ces images au box-office, elles n’étaient qu’un échauffement pour le plus grand succès de Reitman, qu’il a produit et réalisé. Co-écrit par Aykroyd et Ramis, qui ont partagé la vedette avec Murray, Moranis et Sigourney Weaver, « Ghostbusters » était le mariage parfait de l’humour sage et des effets spéciaux créatifs à gros budget.

Dan Aykroyd, Bill Murray du film « Ghostbusters » de 1984. (C)Columbia Pictures / Avec la permission d’Everett Collection

Avec près de 229 millions de dollars sur le marché intérieur, c’était l’une des comédies les plus réussies de son temps; il a engendré une franchise qui comprenait une suite à succès de 1989 et deux versements du nouveau millénaire (dont le deuxième, « Ghostbusters: Afterlife » de 2021, a été réalisé par le fils de Reitman, Jason, et a réuni les stars survivantes du film original, avec un crédit de production pour Ivan Reitman.)

Bien qu’aucun des longs métrages ultérieurs de Reitman n’ait atteint des sommets similaires au box-office, il a maintenu son profil de producteur/réalisateur avec une série de comédies qui ont reconfiguré la carrière du héros d’action de boeuf Arnold Schwarzenegger : « Twins » (1988), « Kindergarten Cop » (1990) et « Junior » (1994). Il a également produit les comédies familiales « Beethoven » mettant en vedette le titulaire Saint-Bernard.

Dans le plus grand et le meilleur de ses films, Reitman a trouvé un équilibre inhabituel entre le déploiement de scénarios élaborés avec soin – certains ont dit de manière presque obsessionnelle – et l’utilisation d’interprètes tels que Belushi, Aykroyd, Murray et Moranis, qui sont apparus dans l’improvisation en roue libre. climat de la troupe d’improvisation de Chicago Second City, « SCTV » et « SNL ».

Dans un article du New York Times de 1993, l’écrivain Randall Rothenberg a noté : « M. Reitman, [his actors] disons, marche sur une ligne fine entre le contrôle que de nombreux réalisateurs exercent sur chaque aspect d’un film et la volonté de laisser son casting – dont beaucoup viennent du monde de la comédie d’improvisation – voler librement. »

Reitman, qui s’en remettait à ses stars et prenait rarement le premier plan dans la couverture de son travail, a déclaré dans le même profil : « Il y a un moment où les acteurs peuvent dire ce qu’ils veulent, et ensuite, une partie du plaisir pour moi en tant que réalisateur est prendre ce travail brut et simplement le structurer et le retravailler et le rendre conforme au travail du personnage et à l’intrigue, qui évolue également. C’est une façon d’être co-scénariste d’un film au fur et à mesure qu’il est tourné. ne permet pas le même genre de direction ciblée et de style poli qui conduit à une grande reconnaissance pour le créateur du film. »

Jason Reitman pose avec son père et le célèbre réalisateur Ivan Reitman lors de la première de « Ghostbusters: Afterlife » à New York à AMC Lincoln Square le 15 novembre 2021 à New York. Angela Weiss/AFP via Getty Images

Il est né le 27 octobre 1946 à Komamo, en Tchécoslovaquie. Sa mère a survécu au camp d’extermination d’Auschwitz et son père a combattu dans la résistance tchèque. La famille a émigré aux États-Unis en 1950 pour échapper au régime communiste répressif d’après-guerre.

Élevé à Toronto, il a fréquenté l’Université McMaster à Hamilton, où il a réalisé ses premiers courts métrages; à l’école, il a rencontré de nombreux futurs membres principaux de la troupe SCTV – Martin Short, Eugene Levy, Dave Thomas, Andrea Martin et Moranis. De retour à Toronto après l’université, il a embauché Aykroyd pour travailler sur une émission comique qu’il produisait sur une station de télévision locale, et ils sont devenus des amis et des collaborateurs pour la vie.

Passant au cinéma professionnellement, il a produit et réalisé une parodie d’horreur, « Cannibal Girls », qui mettait en vedette Levy et Martin; l’image à petit budget de 1973 a été acquise par la légende de l’image B Samuel Z. Arkoff pour être distribuée. Il a également produit deux des premiers films d’horreur du réalisateur David Cronenberg, « Shvers » (1975) et « Rabid » (1977).

En 1978, Reitman a signé en tant que producteur d’un long métrage sur une fraternité inadaptée dans un collège tendu des années 60 co-écrit par l’ancien écrivain en chef de SCTV Ramis et les écrivains-éditeurs de National Lampoon Doug Kenney et Chris Miller. Réalisé par John Landis, la comédie torride et décalée « Animal House » a finalement rapporté plus de 140 millions de dollars aux États-Unis et propulsé Belushi au rang de star du cinéma.

Murray, dont le style anti-autoritaire aux membres lâches était aussi distinctif que celui de son ancien coéquipier de « SNL » Belushi, a ouvert les caisses du box-office avec « Meatballs » de Reitman (brut : 43 millions de dollars) et « Stripes » (85 millions de dollars). En 1983, Reitman a commencé à dépoussiérer un traitement pour une comédie paranormale qu’Aykroyd avait écrite pour Belushi, décédé l’année précédente.

Ivan Reitman, au centre, est honoré d’une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, sur Hollywood Boulevard, le 5 mai 1997, dans la section Hollywood de Los Angeles Les acteurs Natasha Kinski, Billy Crystal et Robin Williams étaient également présents à l’événement. Damien Dovarganes / AP

Reitman a rappelé à Rolling Stone en 2016, « C’était un film très énorme et franchement impossible à faire. Particulièrement en 1980. [But] il avait cette idée vraiment géniale à la base, qui est : voici un groupe de personnes ressemblant beaucoup à des pompiers, faisant ce travail important, et que les fantômes existaient et qu’il était possible de les attraper. »

Une comédie à sensations fortes très originale et surprenante, « Ghostbusters » est devenu aussi omniprésent que le logo effrayant du film, faisant suite à une longue série animée ABC, la chanson thème en tête des charts de Ray Parker Jr. et d’innombrables accessoires. des produits. « Ghostbusters II » a rapporté 112 millions de dollars relativement maigres aux États-Unis

Les plans pour un troisième film ont été mis en veilleuse avec la mort de Ramis en 2014. Bien que le redémarrage entièrement féminin du réalisateur Paul Feig en 2016 ait été une déception relative de BO, la franchise est devenue vraiment dynastique avec Jason Reitman à la barre.

Reitman a ensuite fait des merveilles dans ses comédies avec Schwarzenegger, auparavant mieux connu comme l’incarnation à l’écran de Conan et des franchises d’action de science-fiction telles que « The Terminator » et « Predator ». Il a continué à produire des images qui plaisent au public comme les films « Beethoven » et « Space Jam » (1996), le véhicule d’animation/live-action de la star du cerceau Michael Jordan, mais son palmarès en tant que réalisateur s’est refroidi à la fin des années 90, et il s’est de plus en plus concentré sur la production.

Les efforts de réalisateur les plus récents de Reitman comprenaient son dernier long métrage, » Draft Day » avec Kevin Costner ; « No Strings Attached », comédie romantique « No Strings Attached » et « My Super Ex-Girlfriend ».

En 2009, il a coproduit « Up in the Air », une comédie dramatique mettant en vedette George Clooney dans le rôle d’un spécialiste itinérant de la réduction des effectifs d’entreprise. Réalisé et co-écrit par son fils Jason, le film a remporté un Oscar du meilleur film et l’Oscar du meilleur scénario adapté.

Reitman laisse dans le deuil son épouse Geneviève; son fils Jason, réalisateur; et ses filles Catherine, actrice-scénariste-productrice de télévision, et Caroline.

