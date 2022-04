ITV sort un nouveau drame sur Raoul Moat

Produit par World Productions – qui nous a apporté des drames populaires, notamment Ligne de conduite et Vigil – La chasse à Raoul Moat ‘met en lumière les tragédies humaines qui se cachent derrière la plus grande chasse à l’homme de Grande-Bretagne », racontée à travers les yeux de« ceux qui ont cherché à traduire en justice un tueur violent ».

Après avoir été libéré de la prison de Durham en juillet 2010, Moat a tiré et blessé l’ex-petite amie Samantha Stobbart et a tué son nouveau partenaire Chris Brown. Il a également blessé le policier David Rathband avant de se suicider après une confrontation tendue avec la police de Northumbria.

Rathband, qui a été aveuglé lors de l’incident, est décédé plus tard par suicide.

Le nouveau drame, dont le tournage a commencé, se concentre sur les victimes innocentes des crimes de Moat, ainsi que sur les policiers qui se sont mis dans la ligne de mire pour l’attraper et sur le journaliste local qui a cherché à raconter l’histoire.

Un synopsis d’ITV dit: « La chasse à Raoul Moat commence avec l’ex-partenaire de Moat, Samantha, reconstituant sa vie après l’emprisonnement de Moat pour agression. Il est ensuite libéré du HMP Durham après avoir purgé une peine de quatre mois. Sam a un nouveau petit ami, Chris, et elle est terrifiée par le retour de Moat.

« Malgré des menaces sérieuses contre Sam depuis l’intérieur de la prison, l’ancien portier de Newcastle est déterminé à raviver leur relation. Lorsqu’il se rend compte que cela n’arrivera pas, Moat s’équipe d’un fusil de chasse pour affronter Sam et son nouveau partenaire.

Moat a échappé à la police pendant plus d’une semaine, menaçant de tuer des officiers et des membres du public. Au cours de cette période, il est devenu un « anti-héros » bizarre, considéré par certaines personnes comme une victime persécutée luttant contre les autorités, malgré le fait qu’il était un tueur armé d’armes à feu et d’explosifs.