‘It’s Raining Men’ réécrit en ‘It’s Raining Them’ pour être plus inclusif des personnes non binaires

« Dieu bénisse Dame Nature, ils sont célibataires aussi »

Chanson emblématique et banger complet d’un air, « It’s Raining Men » a fait l’objet d’une mise à jour dans une nouvelle version visant à être plus inclusive pour la communauté trans et non binaire. Et ça claque carrément.

L’artiste trans et activiste Mila Jam (qui utilise les pronoms qu’elle/elle) a publié une refonte du tube classique intitulé « It’s Raining Them », qui comprend des paroles mises à jour sans distinction de genre.

‘It’s Raining Men’ a été initialement publié en 1982 par The Weather Girls et a été repris par Spice Girl Geri Halliwell en 2001. La nouvelle chanson a la bénédiction de l’auteur-compositeur original de la chanson, Paul Shaffer. Certaines des paroles modifiées incluent le changement « Il pleut des hommes ! Amen!’ à ‘Il pleut ! A-eux!’ et « Grand, blond, brun et maigre / Rugueux et dur et fort et méchant » à « Cool, audacieux, fort et vif / Fier et fort et ici et vu.

La chanson est disponible exclusivement en streaming sur Deezer (bien que vous puissiez regarder le clip ci-dessous), et 100 % des revenus du service de streaming provenant du morceau seront reversés à Gendered Intelligence, un organisme de bienfaisance qui vise à accroître la compréhension de la diversité des genres et à améliorer la qualité de vie des personnes trans.

Qui est Mila Jam ?

Mila Jam est une artiste, performeuse et activiste transgenre. En plus de sortir sa propre musique, elle est également apparue dans des productions de Broadway et elle est devenue virale l’année dernière pour avoir écrit « STOP KILLING US » sur son corps lors d’une manifestation Black Lives Matter en réponse aux taux croissants de transfémicide noir.

Parlant de son nouveau morceau, Mila a déclaré : « C’est un honneur d’interpréter ‘It’s Raining Them’. Pour tous les artistes de la communauté LGBTQ+, je crois que l’avenir est à nous, c’est maintenant, et nous devons briller. Nous n’avons pas toujours été dans cette position, donc je pense qu’il est important que nous racontions nos histoires et que nous en tirions du bien. J’espère vraiment que ce disque aidera plus de mes frères et sœurs à se sentir inclus. Nous avons toujours été ici, nous n’allons nulle part et nous devons continuer à danser.

Les gens ont parlé de la chanson de Mila et de la façon dont cela les fait se sentir vus.

Une personne a commenté : « La TAILLE pure de cette vidéo me laisse sans voix, sans parler du TALENT, DE L’INCLUSIVITÉ, DE L’INTERSECTIONNALITÉ et de la FÉROCITÉ ! C’est incroyable Mila et tout le monde impliqué !

Un autre a ajouté : « Je suis là pour tout ça ! Ce n’est pas seulement une chanson et une vidéo de feu, mais je me sens vu. Merci. »

Geri Halliwell a même donné son approbation à la chanson, la publiant sur son histoire Instagram et écrivant : « Il s’agit d’inclusion et de liberté d’être toujours soi-même. Il, elle, eux – quels que soient vos pronoms. Tout le monde est le bienvenu. Excellent travail @themilajam ».

