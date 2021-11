It’s Always Sunny à Philadelphie va en Irlande dans sa 15e saison

Pendant près de 16 ans à la télévision, « It’s Always Sunny in Philadelphia » s’est démarqué pour déranger le public avec son style d’humour sans vergogne. Non pas parce qu’ils cherchent à nous faire réfléchir avec leurs satires sociopolitiques ou leurs analyses narratives approfondies. La série FXX a pris comme un véritable défi de nous mettre vraiment mal à l’aise avec leur humour noir.

Comme si les scénaristes s’étaient lancés le véritable défi de choquer leur public, le premier trailer de sa saison 15 à l’antenne met en scène Mc (Rob McElhenney), Charlie (Charlie Day), Dennis (Glenn Howerton), Dee (Kaitlin Olson). ) et Frank (Danny DeVito) se préparent pour des vacances en Irlande, un épisode qui sera sûrement plein de stéréotypes hilarants concernant le pays européen.

La nouvelle saison de « It’s Always Sunny in Philadelphia » comportera un total de huit épisodes, dans lesquels des sujets d’actualité tels que la pandémie de coronavirus, l’histoire personnelle de Frank avec le milliardaire controversé Jeffrey Epstein et il y a même un clin d’œil au mouvement Me Too quand Dee prend une classe d’acteur discutable.

McElhenney, qui est également le créateur de la série, a confirmé que le premier épisode de la saison s’intitulera « 2020: Year In Review », mettant en vedette « The Gang » faisant une introspection de tout ce qui s’est passé dans leur vie pendant le 2020 Le script a été écrit par lui-même avec Day et Howerton.

À la suite de la conclusion de la saison précédente en novembre 2019, FXX a annoncé en décembre 2020 que, parallèlement à la saison 15, la série était approuvée pour trois saisons supplémentaires, ce qui en fait potentiellement la comédie en direct la plus longue de l’histoire de la télévision américaine.