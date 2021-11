It’s a Wonderful Life All-Star Table Read rend hommage à Ed Asner

Pour une nuit seulement ce dimanche 5 décembre 2021, revivez le conte de vacances classique de jec’est une vie merveilleuse avec des performances live de Jason Sudeikis (Ted Lasso, SNL), Rosario Dawson (Le film Lego Batman, Louer), Mark Hamill (Le Mandalorien, Les Guerres des étoiles films) Martin Sheen (Grace et Frankie, Les défunts) Mandy Patinkin (Patrie, La princesse à marier), Georges Wendt (À votre santé, Flèche), Lou Diamond Phillips (la Bamba, Jeunes armes) Phil Lamarr (Pulp Fiction, Futurama), Ben Mankiewicz (Maison Blanche vers le bas, La pratique), Ron Funches (Trolls, Il était une fois à Venise), Ed Harris (Apollo 13, Goberge), Kathy Bates (histoire d’horreur américaine, Misère), Naomi Rubin (Cher Evan Hansen, Atypique) et plus. Le Ed Asner Family Center est également ravi d’annoncer le casting de Frances Fisher, nominée aux Screen Actors Guild Awards (La recrue, non pardonné) où elle retrouvera Titanesque co-vedette Kathy Bates !

Animé par Tom Bergeron (Danser avec les étoiles, Star Trek : Entreprise), la lecture de table virtuelle Zoom 2021 est en partenariat avec Turner Classic Movies, parrainée par MeTV et sera un hommage à la vie et à l’héritage d’Ed Asner. Une séance de questions-réponses en direct sur TikTok avec le casting suivra immédiatement la lecture du tableau, diffusée sur le compte Ed Asner Family Center, où les utilisateurs de TikTok pourront soumettre des questions en direct pour le casting.

Pour célébrer Mardi je donne, achetez vos billets pour une soirée magique remplie de divertissement familial. La lecture de la table en direct comprendra des performances musicales surprises de Wallows, une vente aux enchères silencieuse proposant des forfaits vacances et des souvenirs hollywoodiens à collectionner ainsi qu’un tirage au sort chargé d’idées de cadeaux de vacances ! L’enchère silencieuse aura lieu le 1er décembre. Dans le cadre de l’initiative #GivingSzn de TikTok, le bouton de don du Ed Asner Family Center est désormais disponible sur TikTok, qui peut être facilement ajouté à des comptes individuels. Les bénéfices seront reversés au Ed Asner Family Center (TEAFC), qui promeut des programmes de santé mentale et d’enrichissement pour les personnes ayant des besoins spéciaux et leurs familles.

En plus de l’hommage à Ed Asner, l’événement rendra hommage à Mike Darnell, président de Unscripted and Alternative Television chez Warner Brothers, ainsi qu’à sa famille. Le casting comprendra la fille de Mike et directeur social de TEAFC, Chelsea Darnell, acteurs autistes Naomi Rubin, Spencer Harte et Domonique Brown (TV’s Atypique) ainsi que Ryan Booth et Lucas Salusky, membres neurodivergents de la TEAFC, qui participent tous activement aux programmes d’enrichissement expressif du Centre. Victor Nelli (télé Hypermarché, Brooklyn Neuf Neuf) reviendra en direct.

Le Ed Asner Family Center est un guichet unique pour les personnes neurodivergentes et leurs familles qui recherchent la plénitude dans toutes les attitudes de la vie. Le Centre agit comme une oasis d’équilibre et de réflexion, d’interaction et d’éducation. Plus important encore, le Centre donne aux enfants et aux adultes de tous niveaux une chance de dignité, de confiance et de respect de soi. Au Ed Asner Family Center, non seulement ils répondent aux besoins de l’individu neurodivergent, mais ils visent à inscrire toute la famille et à les aider à relever les défis auxquels ils sont confrontés avec grâce.

Les billets sont maintenant disponibles à partir de 25 €. Pour plus d’informations et pour acheter votre billet, visitez Merveilleux.





