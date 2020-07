ITER commence sa construction avec le soutien de 35 pays: le grand réacteur démarre qui tentera de démontrer que la fusion nucléaire est rentable

ITER (Réacteur expérimental thermonucléaire international) commence son voyage. Le plus grand réacteur de fusion nucléaire à ce jour commence la construction à Cadarache, dans le sud de la France. En elle sont les espoirs de 35 pays, qui espèrent que ce projet ambitieux sera achevé en 2025 et parviendra à recréer les réactions du Soleil avec le plasma et à produire de manière rentable de l’énergie électrique.

Avec 20000 millions d’euros d’investissementITER est l’un des grands projets scientifiques de notre époque et son objectif n’est autre que de démontrer que la fusion nucléaire peut être rentable pour être générée dans le futur à une échelle commerciale.

ITER: le plus grand projet scientifique de notre époque

ITER accueillera un Machine de 23000 tonnes et 60 mètres de haut. C’est ce qu’on appelle le tokamak, le réacteur qui, en résumé, aura la responsabilité de créer une étoile à l’intérieur. Environ 3 000 tonnes d’aimants supraconducteurs seront utilisés pour le projet, certains d’entre eux plus lourds qu’un avion. L’ensemble du système sera connecté par 200 kilomètres de câbles supraconducteurs, maintenus à des températures de -269 ºC, ce qui fait d’ailleurs d’ITER la plus grande usine cryogénique au monde.

L’Organisation ITER est composée d’un consortium de 35 pays parmi lesquels Union européenne, Chine, Russie, Japon, Inde, Corée du Sud et États-Unis. Toutes les grandes puissances mondiales collaborent à ce projet et les différents dirigeants ont envoyé un message de félicitations avant le début de sa construction.

“Je félicite sincèrement le projet ITER. Je pense que cette innovation jouera un rôle clé dans la résolution des problèmes mondiaux, notamment le changement climatique et la réalisation d’une société durable sans carbone”, a déclaré Shinzo Abe, Premier ministre du Japon.

Kadri Simson, commissaire à l’énergie de l’Union européenne, a exprimé par visioconférence l’importance du projet. “10 ans de travail et 10 millions de composants aboutiront au plus grand dispositif de recherche sur la fusion au monde. Nous ne pouvons sous-estimer l’importance de cela en tant que réalisation technique. Presque tous les éléments individuels d’ITER sont à la pointe de leur domaine“L’Europe apportera la moitié des ressources de ce projet (45,6%), tandis que le reste des pays contribuera l’autre moitié à parts égales (9,1% chacun).

Xi Jinping, président de la Chine, a envoyé un message exprimant que “ITER représente les bons vœux de l’humanité d’utiliser l’énergie de la fusion nucléaire de manière pacifique” et a défendu l’impulsion que la Chine contribue à ces projets scientifiques internationaux.

Emmanuel Macron, président français, était présent à l’inauguration de la construction du réacteur. Bernand Bigot, PDG d’ITER, a déclaré que “permettre l’utilisation exclusive de l’énergie propre serait un miracle pour notre planète” et a souligné la difficulté du projet, qui devait initialement être lancé en 1985. “Construisez la machine pièce par pièce. ce sera comme assembler un puzzle en trois dimensions dans une chronologie complexe (y) avec la précision d’une montre suisse“

L’ITER est conçu pour être le premier réacteur à produire de l’énergie propre, sur des périodes prolongées. Des milliers d’ingénieurs et de scientifiques travailleront sur le projet au cours des 15 prochaines années. En 2025, il devrait produire le premier plasma et en 2035 commencer les opérations avec du deutérium et du tritium. Initialement, le plan d’ITER était de produire le premier plasma pour cette année.

Le record de la production de fusion est détenu par le tokamak JET, en 1997 avec 16 MW. ITER prévoit de produire 500 MW d’énergie de fusion à partir d’une source d’énergie de 50 MW.

