It Takes Two: Une nouvelle bande-annonce montre le gameplay amusant en coopération

Il faut être deux sera la nouvelle aventure coopérative de Hazelight Studios, qui a récemment démontré avec « A Way Out » à quel point ils peuvent faire des jeux de ce genre. Le nouveau et prometteur plate-forme coopérative a maintenant reçu une nouvelle bande-annonce qui nous donne un aperçu du gameplay.

It Takes Two: La bande-annonce montre que nous sommes mieux ensemble

« It Takes Two » raconte l’histoire de Cody et Peut. Les deux sont mariés depuis quelques années et maintenant, le mariage semble être un peu bloqué. Un souhait ardent les transforme soudainement en poupées, ce qui les oblige à réfléchir sur leur vie ensemble dans un jeu coopératif fou – et à redécouvrir leur amour.

Entre autres, celui de Game Director les aide Josef Fares livre d’amour d’auto-assistance incarné: Dr. Hakim. Accompagnée de «The Chain» de Fleetwood Mac, la bande-annonce «Ensemble, nous sommes plus forts» montre à quel point la comédie romantique en coopération sera amusante:

Les deux joueurs se glissent dans les rôles respectifs des deux personnages et peuvent soit écrire l’histoire En ligne ou dans Couch co-op avec écran partagé vivre. Semblable à Les images sombres Les joueurs peuvent même contacter un ami via Pass amis vous invitent à jouer au jeu ensemble sans acheter une deuxième version.

Quand le jeu sort-il? « It Takes Two » célèbre le 26 mars 2021 sa sortie sur Xbox Series X / S, PS5, PS4, PC et Xbox sans.