It Takes Two: les évaluations des tests internationaux témoignent du « meilleur jeu de l’année à ce jour »

Les résultats des tests internationaux aussi Il faut être deux sont là et ce qui ressemblait à l’un des jeux coopératifs les plus prometteurs dans un avenir prévisible se révèle être un véritable joyau pour tous ceux qui veulent se plonger dans une aventure magique à deux. Nous parlons du meilleur jeu de l’année à ce jour!

Il en faut deux – Évaluations des tests internationaux

Dans le jeu d’aventure « It Takes Two », nous regardons aux côtés de Cody et May ce que c’est que d’être au bord du divorce en tant que couple marié. Dans le jeu, les deux apprennent à revenir à un dénominateur commun afin de régler enfin et espérons-le leurs différends. Pour ce faire, elles se transforment en petites poupées et voyagent dans des mondes magiques.

Cet arrière-plan coule en un « Une pure expérience coopérative »qui a été conçu à partir de zéro en tant que tel. Le titre ne convient donc qu’à deux joueurs.

L’expérience de coopération facultative, locale ou en ligne devrait, selon les premières critiques de la presse spécialisée, du début à la fin dépôts de gameplay variés être construit. Et cela se reflète également dans les évaluations des tests internationaux. Le consensus est plus que positif:

Avec un Métascore de 87 le titre a été accueilli très positivement par la presse spécialisée. Les scores des utilisateurs ne sont actuellement pas en ligne car le jeu n’apparaîtra que demain.

Il faut être deux célèbre sur 26 mars 2021 pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S officiellement la sortie. Allez-vous y jouer et si oui, avec qui? Veuillez nous écrire vos attentes à l’avance dans les commentaires,

Important: N’oubliez pas qu’avec le Buddy Pass, vous ne devez acheter le jeu qu’une seule fois pour y jouer localement ou en ligne en coopération!